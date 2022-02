Nantes-PSG: le show Leonardo en zone mixte pour critiquer l'arbitrage

Après la lourde défaite du PSG à Nantes samedi soir (3-1), lors de la 25e journée de Ligue 1, Leonardo en avait contre l'arbitrage. Le directeur sportif parisien a taclé, en zone mixte, les décisions de l'arbitre de la rencontre.

Quand Leonardo arrive en zone mixte, c'est que l'heure est grave. C'est habituellement en période de mercato, pour faire une mise au point concernant les rumeurs. Il y a quelques mois, il était venu défendre son entraîneur Mauricio Pochettino. Mais ce samedi soir, le directeur sportif du PSG en avait contre l'arbitrage, après la défaite de son équipe à Nantes (3-1), lors de la 25e journée de Ligue 1.

En zone mixte, après avoir pesté au micro de Canal+, le dirigeant est parti d'une faute sur Kylian Mbappé de la part de Dennis Appiah (58e) qui a valu penalty pour Paris (raté par Neymar) mais pas de deuxième jaune pour le Nantais. Un exemple précis à partir duquel Leonardo a déroulé son argumentaire, avec une colère qu'il cherchait à tout prix à contenir.

"Aujourd'hui, ça ressemblait à 'pou pou poum'"

"Il y a le carton jaune pour Appiah, qui avait déjà un carton jaune, il y a penalty sifflé mais il n'a pas le deuxième jaune! Il y a tellement de fautes sur nos joueurs... 'c'est Neymar, je ne siffle pas, c'est Messi, je ne siffle pas, c'est Mbappé, je ne siffle pas, le PSG on ne siffle pas'... c'est le sentiment, on le vit un peu comme ça, lâche le dirigeant. Peut-être que je me trompe mais aujourd'hui, j'ai eu le sentiment qu'il y a à discuter par rapport au comportement général. Tu as perdu, on accepte la défaite, il y a beaucoup d'erreurs, de choses qu'on n'a pas faites aujourd'hui. On doit savoir, après un match de Ligue des champions, se comporter tout de suite en Ligue 1. On va en discuter. Mais il y a un fait et aujourd'hui, ça ressemblait à 'pou pou poum' (sic)."

Relancé sur le visage différent affiché par les Parisiens par rapport au Real Madrid en Ligue des champions mardi, il poursuit: "Le match est différent de Madrid, tous les matchs sont différents. Je te bats, ok, c'est normal, c'est un match important pour Nantes que de recevoir le PSG. Mais on ne peut pas créer ça et entrer dans ce train-là avec tout qui est contre. Je parle de faits, de choses qui sont claires au niveau de l'arbitrage. Moi je ne vais pas faire un jugement au niveau technique, ce sera aux joueurs, à l'entraîneur. Il y a beaucoup de choses, sinon tu ne perds pas 3-1. Mais je parle des épisodes, qui ont été nombreux. Et quand il y en a plusieurs, tu commences à penser que ce n'est pas possible. L'arbitre ne veut même pas parler. 'C'est moi, je sais tout, ça va'. On demande un peu de respect, d'attention par rapport à ça. On se sent un peu gênés, c'est trop direct."

"Vous dites que je viens dire ça parce qu'on a perdu 3-1 mais non"

Leonardo assure toutefois que la défaite de Paris est méritée. Mais il relance sur l'arbitrage de Mikael Lesage: "Si on a perdu à cause de l'arbitrage? Non ne commencez pas, vous les journalistes, à faire le tour... regardez les images et discutez! Première période, trois buts, je ne discute pas ça. Vous dites que je viens dire ça parce qu'on a perdu 3-1 mais non. Je suis dirigeant, je parle de quelque chose. Après Paris, on va parler, c'est normal. On a perdu un match, on aurait dû se sortir de la situation, on a eu dix occasions... c'est l'histoire, on a perdu, on accepte. Je parle d'épisodes qui étaient pour moi très clairs, si vous n'êtes pas d'accord, je respecte, ce n'est que mon opinion."

Avant de conclure en apostrophant les journalistes: "Aujourd'hui il y a la défaite, c'est clair, on a perdu. Mais il y a aussi un jugement par rapport au comportement de l'arbitre. Je ne dis plus rien, vous regardez les images et vous jugez."