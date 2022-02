Nantes-PSG: après le Real, Paris chute lourdement à la Beaujoire après une première période ratée

Quatre jours après son succès face au Real Madrid (1-0) en C1, le PSG, avec une équipe très remaniée, s'est largement incliné à Nantes (3-1) ce samedi, lors de la 25e journée de Ligue 1.

Le PSG a vécu un retour sur terre extrêmement violent à la Beaujoire. Le club parisien, qui reconstituait son trio offensif avec le retour de Neymar, aux côtés de Messi et Mbappé, a sombré en 45 minutes, dans des proportions parfois inquiétantes face à Nantes. Même s’il faudra relativiser la portée de ceette défaite (1-3) pour le PSG, sachant que Mauricio Pochettino a opéré pas moins de six changements au coup d’envoi. Et que tout n'est pas à jeter dans la prestation des Parisiens.

C’est parti très fort à la Beaujoire samedi, avec l’ouverture du score de Kolo Muani dès la 4e minute de jeu. Un premier exemple éclatant de tout ce que les Nantais auront bien fait, et tout ce qui, a contrario, aura manqué aux Parisiens dans le premier acte. Beaucoup de détermination pour des Canaris débordants d’énergie, et bien plus de légèreté défensive pour un bloc parisien ouvert aux quatre vents sur le côté droit d’un certain Thilo Kehrer.

Lafont stratosphérique

Sans faire un mauvais début de match sur le plan offensif, les Parisiens n’ont pas affiché la même détermination que les Canaris, peinant à exister physiquement dans la première demi-heure. Très hauts et agressifs pour perturber la première relance parisienne, les Nantais ont délivré un véritable récital de justesse technique, à l’image du chef d'œuvre de Quentin Merlin, dont la reprise sans contrôle du pied gauche trouvait la lucarne opposée du pauvre Navas.

Pour autant, Nantes a concédé un très grand nombre d’occasions dangereuses. Et sans un immense Alban Lafont, qui a peut-être réalisé l’un des plus grands matches de sa jeune carrière, Nantes n’aurait pas rejoint les vestiaires avec trois buts d’avance à la pause. Auteur de plusieurs arrêts déterminants dans le premier acte, dont plusieurs face-à-face, devant Lionel Messi (8e) Kylian Mbappé (19e), Neymar (28e) Idrissa Gueye (26e), Lafont a récidivé en seconde période face à Julian Draxler (84e). Rien que ça.

L'exercice des penalties ne sourit plus à Paris

Paris a donné l’impression de réagir à l’entame de la seconde période avec la réduction du score rapide de Neymar (47e), et l’attaque parisienne s’est souvent régalée, avec de jolis mouvements. Messi a semblé plus incisif qu’à l’accoutumée, mais sans efficacité Paris a passé un très mauvais moment. Dans une soirée où rien n’a voulu sourire aux Parisiens, Neymar a manqué un penalty extrêmement mal tiré de sa part, sur lequel Appiah aurait pu être exclu, en revanche, tandis que Kylian Mbappé a manqué de réussite face au but (73e), alors que Paris poussait très fort.

"Je pense qu'on méritait de revenir au score", a estimé Marco Verratti au micro de Canal+. Tout en reconnaissant que son équipe avait très mal défendu sur les contres nantais, le milieu de terrain italien a aussi souligné le grand nombre d'occasions parisiennes. Nantes a finalement capitalisé sur une incroyable première période pour s’offrir le Paris Saint-Germain à l’issue d’une performance XXL. Et nul ne pourra le contester, pas même Leonardo, le directeur sportif parisien.La victoire nantaise est méritée.