Nantes-PSG: Kombouaré rend hommage au match titanesque de son gardien Alban Lafont

Si Nantes s'est imposé 3-1 face au PSG samedi, lors de la 25e journée de Ligue 1, c'est en grande partie grâce à son gardien Alban Lafont, auteur d'une prestation exceptionnelle. Son entraîneur Antoine Kombouaré lui a rendu un hommage appuyé.

Un match XXL qu'il pourra accrocher à son Panthéon de joueur: Alban Lafont a signé une performance exceptionnelle samedi soir à la Beaujoire, pour aider le FC Nantes à valider une victoire 3-1 contre le PSG, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Des parades à gogo, un penalty de Neymar arrêté et à l'arrivée, le gardien a été porté en triomphe par ses coéquipiers.

"C'est vrai que nous avons été hyper efficaces d'entrée de jeu, hyper réalistes, je crois que nos deux premières frappes cadrées font mouche, et eux sont tombés sur un très, très grand Alban, a salué son entraîneur Antoine Kombouaré. Ça se joue sur l'efficacité. Nous, on a la réussite, le PSG, non. On est vraiment surpris de mener 3-0 à la mi-temps. Cette réussite, on l'a provoquée, pour cette raison, je veux féliciter les joueurs pour leur grande performance, d'y croire et surtout de pouvoir le faire."

"Si aujourd'hui on a ce classement, si on est très fort défensivement, il y est pour beaucoup"

"Encore une fois, tout le monde est très fort mais Alban particulièrement, jusqu'au penalty où il a fini par écoeurer les attaquants. Il est en train de monter en puissance surtout depuis le début de saison et si aujourd'hui on a ce classement, si on est très fort défensivement, il y est pour beaucoup. Son travail est à mettre en avant", continue le technicien passé par le PSG. D'ailleurs, trois des quatre derniers penalties arrêtés en Ligue 1 l'ont été par Alban Lafont. Qui n'est vraiment pas pour rien dans la cinquième place actuelle des Canaris.