Nantes-PSG: "Sur le penalty pour Paris, je pensais prendre le rouge", avoue Dennis Appiah

Cinq jours après la belle victoire du FC Nantes face au PSG (3-1) samedi lors de la 25eme journée de Ligue 1, le défenseur des Canaris, Dennis Appiah, est revenu pour RMC Sport sur les décisions arbitrales très contestées par les Parisiens après la rencontre.

Il est passé par tous les états. Samedi, lors du succès (3-1) de prestige face au PSG, dans un stade de la Beaujoire en fusion, le défenseur du FC Nantes Dennis Appiah a été (souvent malgré lui) un des acteurs majeurs de la soirée. A la 44e, alors que Nantes mène 2-0, l’ancien Caennais stoppe irrégulièrement Mbappé juste avant qu’il n’entre dans la surface de réparation. L’arbitre lui donne un carton rouge direct avant de revenir sur sa décision en visionnant la vidéo…

"J’étais surpris de prendre un rouge, mais surtout serein de la décision à venir, a expliqué, ce jeudi, à RMC Sport, Dennis Appiah. J’ai bien senti que je n’étais pas le dernier défenseur [surtout qu’il n’annihilait pas une action de but compte tenu de la présence de Pallois en couverture]. J’ai senti qu’il allait l’annuler [l’arbitre a transformé le rouge en jaune finalement]. J’ai beaucoup plus eu peur sur le penalty…" Et pour cause : peu avant l’heure de jeu, Appiah déséquilibre Mbappé dans la surface de réparation des Canaris. Penalty pour Paris, mais pas de carton pour le défenseur nantais. "Je pensais vraiment prendre un deuxième jaune donc un rouge et laisser mes coéquipiers à dix et je n’étais pas bien pour ça", souffle aujourd’hui le latéral droit.

Il s’est senti en sursis pendant toute la fin de match

Se sachant sur un fil, Appiah avoue "être resté dans le match." "Après le penalty, je ne me suis pas dit qu’il ne fallait pas que je fasse une faute sinon j’allais être expulsé, j’ai continué à défendre normalement et mettre le pied. C’est comme ça que je suis resté dans mon match…" Il flirte néanmoins avec le rouge au moins à deux reprises. Lui ne se souvient que d’une faute "pas très grosse" encore sur Mbappé… A la 66e, Kombouaré réalise un changement (entrée de Corchia). "Beaucoup d’amis présents au stade ont cru qu’il allait me sortir, sourit-il. Mais, le coach a dû penser que j’étais assez fort pour rester dans le match. Il m’a juste dit de rester concentré."

"Quand j’ai revu le match, je me suis dit qu’on était un peu fous"

Depuis samedi, Dennis Appiah a revu la rencontre. "On a fait un très grand match ce soir-là. Il n’y avait pas grand-chose pour eux…" Le placement très haut du bloc nantais pendant une grande partie de la rencontre l’impressionne encore aujourd’hui. "Quand on a pris le but de Neymar en début de seconde période, on n’est pas descendu d’un cran. Je ne sais pas si c’est de la force ou de la folie. On est restés jusqu’à la 75e au moins, très haut. On jouait des un contre un derrière. Quand j’ai revu le match, je me suis dit qu’on était un peu fous."