Nantes-Troyes: "En manche longue tu peux t'en sortir?", Thierry Henry remet en doute la main non-sifflée pour les Canaris

Rejoint dans les dernières minutes sur un but polémique de Nantes (2-2) dimanche après-midi, Troyes a remis en doute la décision de l'arbitre de la rencontre de ne pas siffler une main de Mostafa Mohamed. Thierry Henry a lui aussi été surpris par les explications de l'officiel après le coup de sifflet final.

L'ESTAC a du mal à digérer. Rejoint dans les toutes dernières secondes de la partie par le FC Nantes (2-2) dimanche après-midi lors de la 32e journée de Ligue 1, les Troyens ont vu filer deux points précieux entre leurs doigts dans la lutte pour le maintien. D'autant plus rageant que le but des Canaris, signé Evann Guessand, était pour Patrick Kisnorbo, l'entraîneur de Troyes, entaché d'une main de la part de Mostafa Mohamed.

Pour Kisnorbo, "il y a main, c'est clair"

Alors qu'une main avait en effet été sanctionnée en premier lieu, l'arbitre de la rencontre Jérémie Pignard était ensuite allé consulter les images du VAR avant de revenir sur sa décision et d'accorder le but. Incompréhensible pour Kisnorbo, qui pestait après le match en conférence de presse. "Sur le dernier but, il y a main, c'est clair. L'arbitre était d'accord avec moi mais si on applique le règlement à la lettre, selon ses explications, si la balle touche le biceps dans la surface de réparation et bouge vers le but, ce n'est pas une main. Mais si cette action avait eu lieu ailleurs sur le terrain, c'était un coup franc. Je ne comprends pas."

Un ballon touché au-dessus du niveau de l'aisselle et donc non-sanctionnable ? Thierry Henry ironise

Quelques minutes après le coup de sifflet final, M. Pignard est allé expliquer sa version des faits au micro de Prime Video. "Les lois du jeu disent qu'une main est sanctionnable à partir de l'avant des doigts jusqu'au niveau de l'aisselle. On le précise au niveau de la manche d'un joueur (...) Ce ballon-là rebondit sur le biceps mais une partie de la circonférence du ballon touche clairement la manche du joueur. Donc cette main n'est pas sanctionnable. Il faut prendre aussi en compte que le joueur est en extension. Est-ce que c'est un mouvement naturel d'être en extension et d'avoir les bras décollés ? Oui clairement."

Pour Thierry Henry, consultant Prime Video, ce sont justement ces explications qui demeurent floues, notamment par rapport à la prise en compte de la "manche du maillot". "Si tu joues avec des manches longues, tu peux t'en sortir ?", a-t-il ironisé avant de mettre en doute l'interprétation de l'aisselle. Pour Jérémie Pignard, Mohamed aurait en effet touché le ballon au-dessus du niveau de l'aisselle... Pas facile d'en avoir le coeur net même avec les ralentis.

Il n'en demeure pas moins que le fait de voir un arbitre officiel venir devant les caméras pour expliciter sa prise de décision a été salué par les acteurs du football, y compris à l'étranger. Et cela même si, peut-être, cette décision revêt toujours un côté controversé après coup.