Troyes: "Il me reste huit matchs avec ce coach", après ses partenaires, Rami également pas tendre avec Kisnorbo

Battu à domicile par Clermont dimanche après-midi (0-2), Troyes a hypothéqué un peu plus ses chances de maintien à la fin de la saison. Interrogé au micro de Prime Video à la fin de la rencontre, le défenseur de l'Estac, Adil Rami, a avoué s'interroger sur le fait que le message de son coach, l'Australien Patrick Kisnorbo, passe correctement auprès de son groupe.

Les semaines passent et se ressemblent pour l'Estac. Toujours en quête d'une victoire depuis leur dernier succès le 2 janvier dernier (!), Troyes est une nouvelle fois tombé à domicile samedi après-midi contre Clermont (0-2). Les coéquipiers de Rony Lopes pointent ce lundi à la 18e place en Ligue 1 et comptent sept points de retard sur Brest, 16e et premier non-relégable.

L'opération maintien se complique donc après cette nouvelle défaite et le défenseur central Adil Rami ne s'est pas montré tendre envers ses coéquipiers après le coup de sifflet final au micro de Prime Video. "Moi je m’en fous, j’ai 37 ans et ma carrière est faite. Je ne sais même pas si je suis triste pour certains joueurs qui baissent les bras, pour la suite de leur carrière. Ils vont devoir se remettre en question. L’état d’esprit n’est pas bon, et la défaite est logique."

"Il me reste huit matchs avec ce coach" : Rami scelle son avenir et celui de Kisnorbo ?

Le capitaine ne s'en est pas pris uniquement à ses partenaires mais aussi - indirectement - à son coach, l'Australien Patrick Kisnorbo. Interrogé sur le fait de savoir si le message de son coach était encore audible dans le groupe troyen, le champion du monde 2018 a préféré éluder.

"Je me pose la même question! Je vais botter en touche parce qu'il me reste huit matchs avec ce coach et si je peux avoir le maximum de minutes... en plus j'ai de moins en moins de crampes donc c'est pas le moment".

Le joueur de 37 ans est sous contrat juqu'au 30 juin prochain et, après avoir prolongé l'aventure troyenne d'une année en 2022, cela ne devrait pas être le cas cette fois. De son côté, Patrick Kisnorbo est arrivé le 23 novembre dernier sur le banc de l'Estac avec pour mission de se maintenir dans l'élite. Une mission qui se complique de plus en plus chaque week-end pour l'ancien manager de Melbourne City et successeur de Bruno Irlès, qui n'a remporté qu'un seul de ses 15 matchs à la tête de l'équipe troyenne. Pour rappel, l'Australien de 41 ans est sous contrat jusqu'en 2025.