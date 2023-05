Nantes: un jeune dispute la CAN U17 avec l’Algérie sans l’accord du club, son contrat résilié

Le FC Nantes a décidé de mettre fin au contrat de Younes Ben Ali, l’un de ses jeunes espoirs, alors qu’il participe actuellement à la CAN U17 avec l’Algérie, sans l’accord du club. Les Canaris n’ont pas autorisé leur joueur à rejoindre les Fennecs pour cette compétition car elle ne fait pas partie des dates Fifa.

Une menace mise à exécution. Le FC Nantes a décidé de se séparer de Younes Ben Ali, l’un de ses jeunes espoirs, en raison de sa participation à la CAN U17 avec l’Algérie. Le jeune joueur, qui évolue avec les U17 des Canaris, a récemment fait part à son club de sa volonté de disputer cette compétition, qui se déroule actuellement en Algérie. Mais le FCN a refusé car le tournoi ne fait pas partie du calendrier de la Fifa. Ce n’est pas lié à sa nationalité.

Le club, qui se trouve dans son bon droit, souhaitait conserver Younes Ben Ali afin de qu’il dispute la fin du championnat U17. Il lui a été signifié que son contrat serait rompu s’il participait à la CAN U17 sans l’accord de ses dirigeants. Mais le jeune international algérien a tout de même choisi de rejoindre sa sélection. Une décision qui a surpris son conseiller. Nantes a alors rédigé un avenant à son contrat pour le résilier. Ben Ali, qui était en conflit ouvert avec Francis Liaigre, son coach en U17 à Nantes, a choisi de ne pas le signer.

"J’ai respecté tout ce que j’avais à faire"

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le jeune joueur s’est expliqué en Algérie: "Depuis petit, je joue au FC Nantes. Et comme beaucoup le savent, je suis amoureux de ce club, c’est mon club de cœur. J’ai toujours respecté le FCN, depuis que je suis petit j’ai tout fait là-bas. Cette année, j’ai eu la possibilité de représenter mon pays, l’Algérie. Cela n’est pas donné à tout le monde de représenter ce pays. C’est une grande fierté. J’ai tout bien fait. Avec le club on était pas trop d’accord sur quelques points. J’ai respecté tout ce que j’avais à faire. J’ai décidé d’aller en Algérie. Je n’ai pas été irrespectueux. J’ai fait le choix de respecter mon pays et il faut le respecter. Après, il y en a qui ne sont pas d’accord avec moi. Mais le plus important reste d’aller le plus loin possible en Coupe d’Afrique".

Placée dans le groupe A, l’Algérie a parfaitement lancé sa compétition en dominant la Somalie, samedi à Baraki, au sud-est d’Alger (2-0). Les Fennecs affronteront ce mardi le Sénégal (18h), avant de défier le Congo vendredi (21h). Les quatre demi-finalistes de la CAN se qualifieront pour la Coupe du monde U17, prévue en fin d’année au Pérou (du 10 novembre au 2 décembre).