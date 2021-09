Nantes: un joueur de 19 ans a fait un malaise cardiaque à l'entraînement

Un joueur de 19 ans évoluant avec la réserve du FC Nantes a été victime d'un malaise cardiaque ce jeudi après-midi, en fin d'entraînement. Selon Ouest-France, il a été plongé dans un coma artificiel.

Grosse inquiétude au FC Nantes. Dans un communiqué publié ce vendredi, le club annonce qu’un joueur de son équipe réserve, évoluant en National 2, a été victime d’un malaise jeudi après-midi à l’entraînement. "Pris en charge très rapidement, il est actuellement hospitalisé. Par respect et à la demande de la famille, nous ne communiquerons pas son identité. (…) Le FC Nantes apporte tout son soutien au joueur ainsi qu'à sa famille et ses proches", indique le FCN.

Massage cardiaque sur la pelouse, défibrillateur utilisé

Le malaise s'est produit en fin d'entraînement. Un massage cardiaque a été pratiqué pendant un long moment sur la pelouse par l'entraîneur de la réserve, Stéphane Ziani, et un jeune kiné qui était sur place. Le défibrillateur a été utilisé. Le joueur de 19 ans a été pris en charge par les secouristes et transporté au CHU de Nantes. Il n'avait pas repris connaissance au moment de quitter la Jonelière. Selon Ouest-France, il a été plongé dans un coma artificiel.

Les coéquipiers du jeune joueur sont extrêmement choqués. Un accompagnement psychologique est prévu par le FCN. Le match de la réserve initialement prévu samedi est reporté. Les hommes de Stéphane Ziani devaient affronter Andrézieux dans le cadre de la septième journée de National 2 (quatrième échelon du football français).

L’équipe première entraînée par Antoine Kombouaré se déplacera de son côté à Angers, dimanche (15h), au stade Raymond-Kopa, pour la sixième journée de Ligue 1. Elle occupe actuellement la 14e place du classement avec quatre points.

"On a une grosse pensée pour le jeune qui a eu un malaise à l'entraînement. On espère qu'il va vite se rétablir et que tout ira bien pour lui", a réagi Alban Lafont ce vendredi au début de sa conférence de presse.