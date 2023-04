Nantes, une "équipe de merde" ? Kombouaré en remet une couche

Dimanche dernier, après la défaite de Nantes à Auxerre (2-1), Antoine Kombouaré a qualifié sa formation "d’équipe de merde". Ce vendredi, le coach des Canaris a complètement assumé cette punchline. Selon lui, ce n’est "rien" par rapport à ce qu’il peut dire à ses joueurs dans l’intimité du vestiaire.

Antoine Kombouaré persiste et signe. Présent en conférence de presse ce vendredi, Antoine Kombouaré est revenu sur sa punchline lâchée dimanche dernier après la défaite de Nantes à Auxerre (2-1). "J'entends les Auxerrois dire qu'on est une bonne équipe. Mais non, on est une équipe de merde!" avait-il assuré au micro de Prime Video.

Alors que cette sortie a fait couler beaucoup d’encre, le coach des Canaris l’a complètement assumée devant les journalistes. Selon lui, ce n’est rien par rapport au discours qu’il peut tenir à ses joueurs. "Si je suis dur avec mes joueurs à la fin du match ? Pas assez il faut croire, pas assez (il insiste). Ce n’est rien du tout ça. Quand je suis dur avec eux, ils le savent. Ce n’est rien ça", a-t-il clamé ce vendredi, à deux jours de la réception de Troyes (dimanche à 15h, 32e journée de Ligue 1).

"Si t’es vexé après ça, va faire un autre métier"

"Je n’ai pas fini ma phrase, c’est vrai. J’ai dit qu’on était ‘une équipe de… ‘ mais en championnat ! En Coupe de France, on est une équipe exceptionnelle. Mais en championnat… Quand tu fais 3 points sur 24, t’es quoi ? Tu fais des matchs de merde donc t’es une équipe de merde, a poursuivi Kombouaré. Si t’es vexé après ça, va faire un autre métier. Mes joueurs sont capables de l’entendre. Quand je vous dis ce que je vous dis, ne vous inquiétez pas que, quand je suis avec eux, je suis encore plus dur. Avec vous je fais de la politique, je compose."

Quelques minutes avant ces explications d’Antoine Kombouaré, Alban Lafont était sur la même longueur d’onde. Pour le gardien et capitaine des Canaris, les critiques de son coach sont complètement logiques.

"Tout le monde connaît son franc-parler, je ne pense pas qu’il ait tort, il n’est pas à côté de la plaque, on s’est dit la même chose en sortant du match. Ce qu’il se dit dans le vestiaire reste dans le vestiaire, mais on s’est dit les choses. Je pense qu’il s'inclut dans le groupe, on gagne et perd ensemble. Tout le monde a conscience de la situation, le groupe est concerné. On a en tête qu'on peut le faire et il va falloir démarrer une série positive contre Troyes. Il va falloir se faire violence et tenter de faire abstraction de la finale (de Coupe de France contre Toulouse, ndlr)." Le discours de Kombouaré a visiblement été bien entendu par son vestiaire.