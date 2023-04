EN DIRECT - Ligue 1 : toutes les infos et les déclas avant la 32e journée

La 32e journée de Ligue 1 débute ce vendredi soir avec Angers-PSG et se terminera dimanche avec le choc OL-OM, avec au passage une belle affiche Lens-Monaco dans la course au podium. Suivez toutes les infos et les principales déclarations dans le direct commenté de RMC Sport.

Le programme de la 32e journée de Ligue 1 Ce vendredi : - Angers-PSG (21h) Samedi : - Auxerre-Lille (17h) - Lens-Monaco (21h) Dimanche : - Reims-Strasbourg (13h) - Ajaccio-Brest (15h) - Nantes-Troyes (15h) - Lorient-Toulouse (15h) - Nice-Clermont (15h) - Montpellier-Rennes (17h05) - OL-OM (20h45)