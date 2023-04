Ligue 1: "On est une équipe de merde", Kombouaré en roue libre après la défaite de Nantes à Auxerre

Battu à Auxerre ce dimanche (2-1), dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1, Nantes se retrouve 15e du classement et voit la zone rouge se rapprocher. Ce qui énerve fortement Antoine Kombouaré, qui tente de mettre ses joueurs face à leurs responsabilités, alors qu'approche la finale de Coupe de France.

Une finale de Coupe de France contre Toulouse dans deux semaines qui pourrait offrir un titre et une place européenne mais dans le même temps, un maintien loin d'être assuré: drôle de situation pour le FC Nantes. Battu à Auxerre (2-1) ce dimanche, pour la 31e journée de Ligue 1, le club de Loire-Atlantique est désormais 15e du championnat, avec deux petits points d'avance sur la zone de relégation.

"Ils aiment jouer avec la pression donc on va rire"

"Aujourd'hui les joueurs ne sont pas concernés par le maintien parce que, jusqu'à présent... t'imagines, tu fais 16es de finale de Ligue Europa, tu vas faire le Stade de France dans deux semaines... Mais apparemment eux préfèrent qu'on soit dans la mouise, excusez-moi du terme, et qu'on se retrouve 17es pour pouvoir se réveiller, peste le coach des Canaris Antoine Kombouaré sur Prime Video. Moi je suis partant hein! Ils aiment jouer avec la pression donc on va rire. En tout cas aujourd'hui, j'entends les Auxerrois dire qu'on est une bonne équipe mais non, on est une équipe de merde!"

Antoine Kombouaré a tenu un discours similaire en conférence de presse: "Pour l’instant, on n’est pas conscient que le danger guette. Je parle face à un mur, c’est le constat que je fais. On aime être dans la difficulté pour faire ce qu’il faut. Aujourd’hui, on est au fond du trou, c’est bien, on va voir de quoi on est capable. Je ne suis pas content, mais je fais confiance à mes joueurs, à nous de faire le boulot comme on dit."

Dimanche prochain, les Canaris affrontent un autre club qui lutte pour son maintien: Troyes, actuellement dans la zone rouge. Ensuite, et seulement ensuite, les Nantais pourront être 100% focalisés sur la finale de Coupe de France, dont Nantes est tenant du titre.