Nantes: une immense fresque en hommage à Sala inaugurée à Carquefou

Réalisée par l'artiste argentin Gabriel Griffa, une fresque en hommage à l'ancien attaquant du FC Nantes, Emiliano Sala, a été inaugurée mercredi dans un complexe sportif à Carquefou (Loire-Atlantique). L'œuvre a été réalisée en moins d'un mois.

Ils appréciaient autant sa gentillesse que sa simplicité. Ils admiraient à la fois son parcours de footballeur et son humilité. Plus de trois ans après sa tragique disparition, les habitants de Carquefou, en Loire-Atlantique, restent marqués par la personnalité et le destin d'Emiliano Sala. Mercredi, ils étaient environ 200 à s'être rassemblés pour lui rendre un nouvel hommage lors de l'inauguration de la fresque réalisée par l’artiste argentin Gabriel Griffa en la mémoire de l'ancien attaquant du FC Nantes. Cette immense fresque de 10m par 4m a été peinte en moins d'un mois, bénévolement, sur un mur du complexe sportif du Moulin-Boisseau, à Carquefou, la commune où résidait Sala.

"Hasta la victoria siempre"

Elle fait aussi écho à celle déjà réalisée par Gabriel Griffa à Progreso, ville natale du joueur, en octobre 2019. A Carquefou, il a représenté Sala avec le regard vers le haut, dans les tons de vert et blanc pour symboliser les couleurs de la ville, une touche de jaune pour rappeler le FCN, et ces quelques mots : "Hasta la victoria siempre" (La victoire pour toujours). "Je sais ce qu’Emiliano représentait pour tous les fans de Nantes, et du monde. Avec cette œuvre, je suis heureux car tout le monde va se souvenir de ce qu’il a fait", a confié l'auteur de la fresque à Ouest-France, lui qui est venu exprès d'Argentine. A ses côtés, d'anciens joueurs du FCN comme Tony Heurtebis et Loïc Guillon ont répondu présent pour l'inauguration. Le défenseur d'Angers, Romain Thomas, était aussi là.

Sala avait 28 ans lorsqu'il a disparu dans le crash d'un avion. Le petit appareil privé à bord duquel se trouvaient le joueur et son pilote s'était abîmé dans la Manche le 21 janvier 2019, sous une météo difficile, alors que l'attaquant rejoignait Cardiff où il venait d'être transféré pour 17 millions d'euros. Le corps de l'Argentin, dont la disparition avait ému le monde du football, avait été retrouvé dans la carcasse de l'avion plus de deux semaines après l'accident, à 67 mètres de profondeur. Le corps du pilote, âgé de 59 ans, n'a pas été retrouvé. David Henderson, 67 ans, qui avait organisé le vol, a été condamné mi-novembre à 18 mois de prison pour avoir engagé un pilote qu'il savait non qualifié et pour avoir transporté un passager sans autorisation valide.