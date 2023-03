Nice: comment Didier Digard devrait bientôt régler son problème de diplôme

L'entraîneur de l'OGC Nice, Didier Digard, espère obtenir le plus rapidement possible son diplôme, le BEPF, alors que son club paie des amendes lors de chaque rencontre. Les inscriptions à la prochaine session sont officiellement ouvertes.

"C’est quelque chose qui est obligatoire et le seul plan de carrière que je me suis fixé, c'est d’intégrer cette promotion du BEPF. Aujourd’hui, mon seul réel objectif, c’est celui-là." Le message délivré par Didier Digard en conférence de presse avant la réception d'Ajaccio lors de la 23e journée de Ligue 1, début février, avait le mérite d'être clair.

L'obtention de ce brevet d'entraîneur professionnel de football est devenu une priorité pour celui qui occupe le banc de l'OGC Nice depuis le 10 janvier, mais également pour les Aiglons qui paient des amendes - 25.000 euros lors de chaque rencontre. Cela, malgré la présence de Julien Sablé (diplômé) dans le staff, le système de prête-nom ne fonctionnant plus. Le club n’aura plus à payer, une fois que le manager de 36 ans aura officiellement entamé la formation.

Digard à Clairefontaine pour la première session du BEPF fin mai ?

Cela tombe bien, puisque les inscriptions à la prochaine session du BEPF sont officiellement ouvertes. Pour valider cette inscription, l’ancien milieu de terrain devra passer des tests d’entrées prévues les 4 ou 5 avril prochain. Dix candidatures seront retenues parmi les très nombreuses demandes, mais son profil est rare et son entrée ne fait que peu de doutes. La formation se passe sous la responsabilité de Franck Thivilier et Francis Gillot. Son coût? 27 100€ pour les 320 heures nécessaires à son obtention.

Si la candidature de "DD" est bien retenue, il devrait rejoindre Clairefontaine pour la première session, prévue du 22 au 25 mai prochains. En termes de conséquences sur le quotidien de l’OGC Nice, la FFF fait en sorte que tous les entraîneurs en formation puissent assister à leur match. Certains entraînements dans le club font aussi partie de leur formation.

Néanmoins, Digard devra parfois s’absenter pour participer à des sessions à Clairefontaine mais aussi faire son stage pour observer et apprendre d'un autre entraîneur. À titre d'exemples, Régis Le Bris l'avait fait en novembre 2021 à Osasuna, Zinedine Zidane à l'OM sous Marcelo Bielsa ou Lionel Charbonnier auprès de Carlo Ancelotti à l'AC Milan.

Premier test européen contre le Sherrif Tiraspol

Tenus en échec contre Auxerre vendredi soir (1-1), les Aiglons ont vécu leur 9e match sous les ordres de Didier Digard. Et le bilan de ce dernier parle pour lui : 21 points pris sur 27, six victoires, trois nuls et zéro défaite. 18 buts marqués, trois encaissés. Il dirigera jeudi son premier match européen face au Sheriff Tiraspol en 8es de finale de Ligue Europa Conference. Il a été conforté jusqu'à la fin de la saison par ses dirigeants la semaine avant le derby à Monaco remporté 0-3, le 26 février dernier.

"Oui effectivement, c’est la discussion qu’on a eue cette semaine pour continuer ensemble jusqu’à la fin de saison, et continuer de faire avancer ce groupe du mieux possible, a précisé le principal intéressé avant le match face à l'AJA. Pour nous, le staff, c’est forcément une satisfaction parce qu’on voit le public, les gens heureux, on voit les joueurs qui sont derrière nous et qui nous font confiance. Et on a envie de les faire progresser et d’arriver cet été avec un groupe très performant."