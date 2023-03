Nice: "Pas les parents, pas les vêtements", Digard s'amuse des remarques sur son style vestimentaire

Didier Digard, entraîneur de Nice, assume son style vestimentaire commenté par de nombreux suiveurs de la Ligue 1 et qui détonne un peu des habituels costumes ou survêtements qui habillent les bancs de touche.

Casual, moderne, streetwear… S’il est difficile de qualifier précisément son style vestimentaire, Didier Digard (36 ans) l’assume parfaitement et s’amuse des commentaires qu’il suscite. L'ancien joueur, qui a pris la succession de Lucien Favre comme entraîneur principal de Nice début janvier, séduit autant par la qualité de son jeu que par la manière dont il s’habille, très appréciée (et commentée) des suiveurs de la Ligue 1.

"Chacun ses goûts vestimentaires, ça peut ne pas parler à tout le monde"

Et de ses joueurs? "Ils ne me voient comme ça que pour le match, sourit-il dans une interview à L’Equipe. Quand ils arrivent en semaine, je suis en survêt d'entraînement et je le suis toujours quand ils repartent. Après, chacun ses goûts vestimentaires, ça peut ne pas parler à tout le monde. Je m'habille pour me sentir bien."

Il indique ne pas avoir reçu de remarques de ses pairs. "Non, les entraîneurs ça va, on se laisse tranquilles, explique-t-il. Pas les parents, pas les vêtements (sourire)."

L’ancien joueur du Havre et du PSG explique ne pas avoir particulièrement travaillé son image depuis sa promotion. "Non, mais j'ai longtemps été capitaine, j'étais amené à m'exprimer régulièrement, à faire attention à ce qu'on peut dire pour protéger son groupe et mettre en avant les gens de l'ombre, rappelle-t-il. En tant qu'entraîneur, on fait encore plus attention car on est encore plus écouté. Si quelqu'un veut mettre en difficulté le club, il va chercher des éléments de communication pas bons pour rebondir dessus."

Depuis sa prise de fonction, Nice a enchaîné huit matchs consécutifs sans défaite (6 victoires, 2 nuls) et tentera de l’étendre face à Auxerre, ce vendredi (21h, 26e journée de Ligue 1). Le fruit d’un lien étroit créé avec les joueurs. "Didier a toujours été proche de nous, confiait Gaëtan Laborde, attaquant niçois mercredi dans Rothen s'enflamme sur RMC. Il a amené son caractère, ses mots, ses convictions. Tout le vestiaire adhère à son discours et son projet de jeu. Didier n’a pas changé, il dit les choses comme elles sont, il peut être cash avec nous. Il est direct et honnête, ça marche. Le fait que ce soit un jeune entraîneur? Il connaît les jeunes qui montent, il était avec la réserve. Il a un discours plus jeune, plus direct. On est une équipe relativement jeune donc ça passe bien."