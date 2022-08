Nice: comment Favre veut faire décoller le projet Ineos après son retour

Quatre ans après son départ, Lucien Favre retrouve la Ligue 1 avec l’OGC Nice, dimanche (13h) à Toulouse. Apprécié pour sa sympathie et son jeu flamboyant, le Suisse va tenter de faire enfin décoller la fusée Ineos.

L’OGC Nice s’apprête à retrouver la Ligue 1 dimanche à Toulouse (13h) avec dans ses rangs sept recrues (Bulka, Bouanani, Ilie, Beka-Beka, Ramsey, Viti, Schmeichel). Mais le nouvel arrivant le plus attendu s’appelle Lucien Favre. De retour après un premier passage réussi sur la Côte d’Azur (2016-2018), le technicien suisse va tenter une nouvelle fois de placer les Aiglons sur le podium du championnat. Cette prouesse, il l’a déjà accomplie lors de sa première saison en rouge et noir en 2016-2017. Nice avait terminé troisième derrière Monaco et Paris.

Orphelins de plusieurs titulaires du précédent exercice, le Gym n'était pas parvenu à faire mieux qu’une huitième place la saison suivante et Lucien Favre s’était envolé vers le Borussia Dortmund. Après deux années et demie outre-rhin, il s'était mis en retrait des terrains pour se ressourcer, ne donnant pas suite aux offres de Crystal Palace ou Marseille.

"C’est le même!"

Pendant ce temps, l’OGC Nice est entré dans une nouvelle ère: celle d’Ineos. Fortuné et ambitieux, le club du président Rivère fait de nouveau appel à "Lulu" pour retrouver "le beau jeu". Déjà son adjoint entre 2016 et 2018, Frédéric Gioria a vu défiler les entraîneurs sur les bancs du Ray et de l’Allianz Riviera. De Marsiglia à Galtier en passant par Puel et Vieira, le fidèle niçois les a tous accompagnés dans leurs missions. Cet été, c’est avec un grand sourire qu’il a retrouvé un Lucien Favre (quasi) inchangé. "C’est le même!, confie-t-il. Dans son fonctionnement au quotidien, ses préparations de séances, son management… J’ai vraiment retrouvé la même personne que j’ai connu auparavant." Les bonnes habitudes ne se perdent pas à l’image du vouvoiement qu’il emploie pour aborder ses joueurs, ce qui a surpris Andy Delort lors de leurs premiers échanges.

À 64 ans, c’est un Lucien Favre toujours aussi souriant et attentionné qui distille ses conseils sous le soleil azuréen. Ses séances sont longues, elles durent souvent deux heures, mais le ballon est toujours présent lors des exercices. Comme le souligne Frédéric Gioria, l'entraîneur suisse n’hésite pas à prendre son temps pour approcher la perfection. "Il fait pas mal d’interventions individuelles sur des aspects vraiment techniques. Un mauvais pied, un mauvais choix, une mauvaise orientation… Il est dans le détail et aime toujours le travail individuel qui est fait après chaque séance."

Un esprit encore plus ouvert sur le sujet

Toujours aussi ambitieux, Lucien Favre veut installer durablement l’OGC Nice sur la scène européenne. Pour cela il veut bien faire jouer ses Aiglons et offrir un beau spectacle à l’Allianz Riviera. "C’est quelqu’un qui laisse beaucoup de liberté aux joueurs dans le jeu, confie son adjoint. Il n’est pas figé. Il a cette faculté à laisser les joueurs s’exprimer. Automatiquement un entraîneur, par rapport à ses méthodes, doit évoluer au fil des années." Dante, déjà son capitaine lors de son premier passage, poursuit: "je pense qu'il a ouvert son esprit sur le jeu direct, conclut le Brésilien. C’est lié à son dernier passage en Allemagne. Il a encore plus d'expérience et ça fait plaisir de le retrouver."