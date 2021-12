Nice: comment Galtier veut relancer Gouiri

Brillant en début de saison avec l’OGC Nice, Amine Gouiri connaît un coup de moins bien depuis quelques semaines. Son dernier but remonte à la fin du mois de novembre. Interrogé sur cette mauvaise passe, l’entraîneur Christophe Galtier garde toute confiance en son joyau malgré cette "période difficile".

Le cas Amine Gouiri (21 ans) commence à inquiéter. Virevoltant depuis son arrivée à l’OGC Nice l’an dernier et un début de saison où il a souvent sauvé son équipe, l'attaquant n’est plus aussi décisif que d’habitude. Celui qui compte huit buts et quatre passes décisives n’a plus marqué depuis la fin du mois de novembre, lors de la victoire 1-2 face à Clermont.

Interrogé en conférence de presse par la mauvaise passe du Niçois, Christophe Galtier refuse de tirer la sonnette à l’alarme pour le moment: "Il est un peu moins bien. C’est aussi ça l’apprentissage pour un jeune joueur. L’an dernier il a fait une très bonne saison et une très bonne entame de championnat. Après ça s’est un peu compliqué pour différentes raisons."

Galtier garde confiance en Gouiri

Afin que cette situation ne dure pas, l’entraineur champion en titre avec Lille a donné sa méthode pour permettre à l’ancien lyonnais de briller à nouveau: "C’est un joueur qui a toute ma confiance et qui a de gros points forts. Il est dans une période plus difficile, comme chaque joueur l’est à un moment de la saison. Il faut l’accompagner, l’encourager et des fois donner un petit coup de tournevis."

Actuellement quatrième au classement de Ligue 1, l’OGC Nice a encore des chances de se qualifier pour une Coupe d’Europe la saison prochaine. Mais pour réaliser cette objectif, les Niçois qui restent sur un succès prestigieux face à Rennes à l'extérieur en championnat auront besoin d’un grand Gouiri pour la seconde partie de saison. "Il ne peut pas avoir la responsabilité de cette mauvaise période sur les matchs à domicile", précise toutefois Galtier. Rappelons que Nice est sur une série de quatre matchs sans victoires dans son stade.