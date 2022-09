Nice: Delort a bu une bière avec les supporters d'Ajaccio après le match

Andy Delort (30 ans), attaquant de Nice, a partagé une bière avec les supporters d’Ajaccio, son ancien club, après avoir inscrit le but de la victoire pour les visiteurs (0-1), dimanche.

Andy Delort (30 ans) a offert une victoire très précieuse à Nice sur le terrain d’Ajaccio (0-1), dimanche lors de la 7e journée de Ligue 1. L’attaquant a inscrit l’unique but de la rencontre d’un retourné parfaitement placé. Un soulagement pour son équipe mais un crève-cœur pour le joueur vis à vis l’ACA, où il a véritablement lancé sa carrière, notamment lors de la saison 2010-2011 sous les ordres d’Olivier Pantaloni, toujours en poste. L’attaquant n’a d’ailleurs pas fêté sa réalisation par respect pour son ancienne équipe, lanterne rouge de Ligue 1 (un nul, six défaites).

A l’issue de la rencontre, il a même partagé un moment avec les supporters corses en buvant une bière en leur compagnie, comme le montre une photo publiée sur les réseaux sociaux par un supporter ajaccien. Andy Delort, lui, a expliqué le lien spécial qui l’unit à l’ACA avec qui il avait inscrit son premier but chez les professionnels.

"Il y avait beaucoup d’émotions, de souvenirs sur le chemin quand je suis arrivé, a-t-il rappelé à l’issue de la rencontre dans des propos rapportés sur le site de Nice. J’ai une belle carrière mais l’année la plus belle et qui restera gravée, c’est la montée que j’ai vécue à Ajaccio. C’était vraiment une aventure humaine extraordinaire. C’est pour ça que j’aime autant ce club. Derrière, je suis parti avec Olivier Pantaloni à Tours. Il n’y en a pas beaucoup qui auraient misé sur moi par rapport à mon comportement, je l’assume aujourd’hui. Le coach a cru en moi et derrière, je termine meilleur buteur de la saison (2013-2014, 24 buts avec Tours en Ligue 2) donc je ne le remercierai jamais assez."

L’attaquant, passé par Nîmes, Metz, Tours, Wigan, Caen, les Tigres (Mexique), Toulouse et Montpellier a inscrit son quatrième but de la saison toutes compétitions confondues. Il permet à Nice de remonter à la 12e place du classement avec cette deuxième victoire de la saison.