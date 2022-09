Ligue 1: Lorient enchaîne, Nantes gagne enfin, Nice et Toulouse se relancent

Lorient (4e) a confirmé son impressionnant début de saison en dominant (3-2) une équipe de Nantes qui glisse à la 15e place du classement, dans une zone dangereuse où Angers a décroché son premier succès de la saison face à Montpellier (2-1).

Le bijou de Delort sauve les apparences

Une victoire (1-0), et c’est à peu près tout. En l'absence de ses supporters, privés de déplacement après les violents débordements survenus en Coupe d’Europe, à l’Allianz Riviera, Nice l’a emporté sur le plus petit des écarts sur le terrain d’Ajaccio. Comme depuis le début de la saison, les Aiglons ont éprouvé les plus grandes difficultés pour développer du jeu. En manque d’inspiration dans le secteur offensif, les joueurs de Lucien Favre s’en sont remis à une inspiration géniale de leur attaquant Andy Delort pour tirer le maximum de points d’une prestation d’ensemble assez terne, malgré la première apparition très remarquée de la recrue Ross Barkley. L’ancien milieu de Chelsea a tenté d’apporter du dynamisme et a même touché le poteau. Son entrée a fait le plus grand bien à l’OGC Nice sur le plan technique.

Toulouse à la relance

Vainqueur (1-0) de Reims au Stadium, Toulouse repart de l’avant en Ligue 1, après trois lourdes défaites d’affilée. Les Toulousains avaient beau produire un jeu plaisant depuis le début de la saison, ils étaient à chaque fois pénalisés par leur manque d’agressivité et d’efficacité dans les deux surfaces. Le Téfécé a forcé le destin face à des Rémois imprécis au cours d’une première période animée. Aboukhlal a donné l’avantage à son équipe dans le premier acte (31e), avant de provoquer un tacle en retard de Flips, qui commettait l’irréparable avec l’annihilation d’une action de but en seconde période, synonyme d’exclusion (61e). En supériorité numérique, Toulouse a manqué plusieurs balles de break qui l'auraient mis à l’abri d’une égalisation des Rémois, lesquels sont restés volontaires menaçants, même à dix contre onze. Le TFC, meilleure attaque de Ligue 2 la saison dernière, ne parvient encore à retrouver ses standards, mais aujourd'hui, l'essentiel était ailleurs.

Le SCO lance enfin sa saison

Angers ne décolle pas au classement (19e), mais les joueurs de Gérald Baticle tiennent leur première victoire de la saison. De quoi construire la suite dans un climat plus apaisé. Le SCO est allé chercher ce succès sous une forte chaleur. Après une entame de match animée, avec deux buts rapidement marqués, un de chaque côté, les deux équipes ont davantage peiné à créer du jeu. Auteur du but de l’égalisation (9e), Adrien Hunou s’est procuré trois occasions d’offrir l’avantage à son équipe en seconde période. Sur la troisième, il a obtenu le penalty de la gagne, transformé par Sofiane Boufal (69e). La dernière victoire du SCO d’Angers en Ligue 1 remontait à la fin de saison dernière, lors de la 38e journée. C’était déjà contre Montpellier.

Lorient au pied du podium

Où va s’arrêter le FC Lorient ? Toujours aussi séduisants sous l’égide du formateur Régis Le Bris, les jeunes Merlus ont eu raison du FC Nantes malgré quelques frayeurs en fin de match. Proche de la relégation la saison passée, Lorient produit du jeu et cela lui réussit puisque le club breton occupe la quatrième place du classement, à un point de Lens, en attendant le match de Lyon à Monaco (20h45). D’un coup-franc direct (19e), Ouattara a répondu à l’ouverture du score de Ganago (13e), sur corner. Cathline (60e) et Koné (74e) ont donné un avantage conséquent aux Merlus, avant la réduction du score de Moses Simon (85e), qui a reçu l’aide de deux Lorientais et du poteau pour marquer. Mais la réaction des Canaris fut trop tardive. L'ivresse du succès européen décroché cette semaine est déjà un lointain souvenir. Nantes est 15e de Ligue 1.