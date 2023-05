Nice: Digard explique l'imbroglio autour de son diplôme d'entraîneur

En conférence de presse ce jeudi, le coach de l'OGC Nice Didier Digard - officiellement candidat au BEPF - a expliqué que le club azuréen avait fait appel afin de ne plus payer les amendes infligées au Gym pour avoir un manager non-diplômé.

25.000 euros par rencontre. Voilà le montant de l'amende que doit régler l'OGC Nice lors de chacun des matchs de son équipe professionnelle pour aligner un entraîneur non-diplômé du BEPF sur son banc, en la personne de Didier Digard. Une amende que le club azuréen devrait bientôt ne plus avoir à payer puisque le manager de 36 ans a été officiellement admis début avril parmi les 10 candidats de la session 2023-2024 du BEPF.

Le Gym ne veut plus payer les amendes maintenant que Digard est inscrit à la prochaine session du BEPF

Interrogé sur la question de ces indemnités à régler en conférence de presse ce jeudi, en amont de la 34e journée de Ligue 1 entre les Aiglons et Rennes (samedi à 17 heures), Digard a expliqué que le Gym - malgré son inscription à cette prochaine session - continue à payer des amendes. "On a fait appel", a-t-il expliqué avant de préciser: "C'est un peu particulier parce que ça y est, j'ai commencé la formation et normalement, à l'entrée en formation, les amendes s'arrêtent. J'ai bon espoir que ce soit une petite erreur de leur part."

Pas de dérogation pour Digard d'ici au 22 mai ?

La semaine dernière, Nice-Matin expliquait que la commission fédérale de la FFF n'avait pas accordé de dérogation à l'entraîneur niçois, toujours pas reconnu comme "coach principal". En effet, d'après cette commission, "pour pouvoir bénéficier de cette dérogation, en sus de la condition d'ancienneté au club de 12 mois, l’entraîneur doit être inscrit et participer de manière effective à une session de formation en vue de l’obtention du diplôme du BEPF". En conséquence, elle estime que Digard ne débutera de manière effective sa formation qu'à compter du 22 mai et que, d'ici là, le Gym doit continuer à s'acquitter des amendes pour "chaque match disputé en situation irréguière".

Le quotidien rappelait que le même refus de dérogation avait été opposé au coach du Stade de Reims, Will Still, lui non plus pas encore diplômé.