Ligue 1: Digard va passer son diplôme, bientôt la fin des amendes à payer pour Nice

Didier Digard fait partie des dix profils retenus pour participer à la prochaine session du BEPF. L’entraîneur de l’OGC Nice pourrait ainsi rapidement obtenir son diplôme pour diriger un club de Ligue 1 sans l’exposer à une amende à chaque match.

Entraîneur du dernier club français sur la scène européenne, Didier Digard réalise des débuts de rêve sur le banc de l’OGC Nice. Toujours invaincu en 13 rencontres (7 victoires et 6 nuls), le technicien de 36 ans a déjà trouvé ses marques avec l’équipe azuréenne. Le tout sans être dépositaire du BEPF, le diplôme demandé pour coacher dans l’élite. Un léger manque peut-être bientôt corrigé.

Sans trop de surprise, Didier Digard figure parmi les dix personnes retenues pour intégrer la prochaine session du BEPF 2023-2024. Si les Aiglons n’ont pas encore confirmé la nouvelle, Fabrice Abriel s’en est chargé. Lui aussi retenu pour participer à la prestigieuse formation, l’ancien milieu de l’OM et Nice a partagé les dix profils sélectionnés ce jeudi à deux jours du match Nice-PSG en L1. Parmi eux, donc, Didier Digard ainsi que l’ancien buteur de l’OL Bryan Bergougnoux, Lilian Nalis ou l’ex-internationale des Bleues Sandrine Soubeyrand.

Nice va échapper à l’amende

Au-delà de l’importance de cette formation diplômante pour Didier Digard, le technicien avait confirmé face à la presse que cela constituait son "seul réel objectif" de la fin de saison, sa sélection pour la prochaine session du BEPF est une bonne nouvelle pour Nice.

Obligé de payer 25 000 euros d’amende par match disputé depuis la réception d’Ajaccio à la 23e journée, l’OGC Nice y échappera dès lors que Didier Digard débutera ses études pour ce diplôme.

La formation du BEPF se passe sous la responsabilité de Franck Thivilier et Francis Gillot et la prochaine session se déroulera du 22 au 25 mai 2023 à Clairefontaine et durera 320 heures au total.

Si la FFF fait en sorte que tous les entraîneurs en poste puissent assister au match de leur équipe pendant la formation, cela aura des conséquences directes sur le quotidien de l’équipe azuréenne puisque certains entraînements font aussi partie de la formation. Néanmoins, Didier Digard devra parfois s’absenter pour participer à des sessions à Clairefontaine ainsi que pour suivre un stage d’observation pour apprendre auprès d'un autre entraîneur.