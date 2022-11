Nice: Favre restera sur le banc jusqu'à la fin de la saison

L'Equipe et Nice Matin indiquent ce dimanche que Lucien Favre a reçu l'assurance de terminer la saison sur le banc de l'OGC Nice, malgré le début de saison délicat des Aiglons.

On l’avait quitté sur un état de crise de nerfs avancée, et on devrait le retrouver sur les pelouses de Ligue 1 quelque peu rasséréné. Selon les informations de l’Equipe, confirmées dans la soirée par Nice Matin, Lucien Favre, un temps contesté, a été conforté à son poste d’entraîneur de l’OGC Nice. Le technicien suisse a reçu l’assurance de terminer la saison sur le banc des Aiglons il y a de cela trois jours, indique L'Equipe.

Dans le flou ces dernières semaines après un début de saison raté, Favre sait désormais qu’il sera toujours l’entraîneur de l’OGC Nice à la reprise de l’entraînement la semaine prochaine. Les dirigeants du club ont pris le pouls de l’équipe et sondé des entraîneurs libres avant de prendre cette décision.

Marcelo Gallardo, Sabri Lamouchi et Domenico Tedesco ont fait l’objet d’une approche, rapporte Nice Matin, mais le directeur sportif Florent Ghisolfi et son directeur général Fabrice Bocquet ont acté que Lucien Favre était toujours l’homme de la situation.

Un staff blindé, une équipe renforcée ?

L’ancien coach du Borussia Dortmund a renforcé sa position grâce à de biens meilleurs résultats obtenus et aux nets progrès dans le jeu affichés par une équipe revenue dans la première partie de tableau de Ligue 1. L’OGC Nice a fini fort, achevant sa première partie de saison par un match nul à Lyon avant la trêve internationale liée à la Coupe du monde.

Fort des sept matches sans défaite sur lesquels reste son équipe, qualifiée pour un huitième de finale de Coupe d’Europe en tant que premier de poule en Ligue Europa Conférence, Favre est de nouveau installé comme l’homme fort, au point que les dirigeants pourraient ajuster l’effectif cet hiver pour le faire ressembler davantage à ce que Lucien Favre en attendait l’été dernier.

Le staff de l’entraîneur sera en plus renforcé par les arrivées de Laurent Bessière, futur responsable de la performance, lequel sera accompagné d’un autre membre du RC Lens, son adjoint Ghislain Dubois en charge de la préparation physique, indiquent nos confrères de Nice Matin.