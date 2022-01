Nice: Galtier tacle ses joueurs malgré la victoire contre Nantes

Christophe Galtier n'a pas apprécié le comportement de certains de ses joueurs vendredi lors de la victoire de l'OGC Nice face au FC Nantes (2-1), en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Le coach des Aiglons a constaté du "relâchement".

C’est un Christophe Galtier loin d’être satisfait qui s’est présenté en conférence de presse après la courte victoire de l’OGC Nice contre Nantes (2-1), vendredi, en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Avec la satisfaction d’avoir pris trois points précieux, mais avec des regrets au vu du contenu proposé à domicile.

"Je suis heureux de la victoire. Mais si j'étais content de ce match-là, il faudrait que je change vite de métier. Il y a des comportements et un manque d’investissement qui m’agacent depuis un certain moment. J’ai vu certains de mes joueurs vite se relâcher ce soir. J'ai vu mes joueurs donner beaucoup plus dans d'autres rencontres", a-t-il dit.

"J'ai senti des excès de zèle"

Face à des Canaris très amoindris par les blessures et les absences liées à la Coupe d’Afrique des Nations, les Aiglons ont d'abord fait la différence sur penalty grâce à Kasper Dolberg (21e). Avant de voir Andrei Girotto égaliser à la pause sur coup franc direct (45e). Khephren Thuram a redonné l’avantage aux siens (56e), mais Nice a souffert jusqu’au bout, incapable de tuer le match.

"Comment remédier à cela ? La concurrence ! Même s'il y en a moins en ce moment avec la CAN et le Covid-19. Il y a trop de différences entre les 25 premières minutes et le reste du match. C'est peut-être l'enjeu du résultat, nos trois défaites de rang à domicile. Il faut se dire que ce n'est que du bonheur de se battre pour la deuxième place. C'est agaçant de voir un tel relâchement. Dès qu'on a marqué, il y en a eu un total relâchement. On a laissé Nantes jouer. J'ai senti de la crispation et des excès de zèle", a insisté Galtier.

Dauphin du PSG avec provisoirement trois points d’avance sur l’OM, qui accueillera Lille dimanche au Vélodrome, Nice tentera d’enchaîner dans une semaine face au FC Metz.