Ligue 1: Nice bat Nantes et poursuit sa belle série de victoires

Grâce à Dolberg et Thuram, l’OGC Nice a battu le FC Nantes 2-1 à l’Allianz Riviera ce vendredi en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Le Gym enchaîne un quatrième succès de rang en championnat et consolide son statut de dauphin du PSG.

Mais qui arrêtera les Niçois ? Pas les Nantais, battus 2-1 vendredi en ouverture de la 21eme journée de Ligue 1. Devant son public, l’équipe de Christophe Galtier n’a pas maitrisé son sujet mais elle s’est tout de même imposée grâce à un penalty de Dolberg et un joli but de Thuram tandis que Girotto avait égalisé pour les Canaris.

L’OGC Nice signe un 4eme succès de rang en Ligue 1, le 5eme toutes compétitions confondues. Les Azuréens, dauphins du PSG, reviennent provisoirement à huit points des Parisiens qui accueillent Brest samedi soir au Parc. Si les Aiglons peuvent plus que jamais envisager la qualification en Coupe d'Europe et notamment en Ligue des champions la saison prochaine, il s’agit en revanche d’un coup d’arrêt pour les Nantais qui restaient sur une série de six matchs sans défaite.

Thuram décisif

Le Niçois qui pouvaient compter pour la première fois sur leur recrue hivernale, Jordan Amavi, ont plutôt bien entamé la rencontre. Ils sont récompensés dès la 20eme minute sur un penalty transformé par Kasper Dolberg, consécutif à une main d’Abdoulaye Sylla dans sa surface. Le jeune défenseur nantais (21 ans) qui faisait sa 3eme apparition en Ligue 1 n’avait pas été à son avantage, récoltant un carton jaune dès le 1er quart d’heure.

Loin d’être abattus, les Canaris égalisent juste avant la pause sur un joli coup franc lointain d’Andrei Girotto (44e). Le Brésilien qui s’était brièvement accroché avec Sébastien Corchia juste avant pour tirer un autre coup franc manqué par le latéral du FCN pouvait jubiler. Mais cet OGC Nice est réaliste et après un super relais avec Amine Gouiri, Khéphren Thuram permet aux siens de reprendre l’avantage. Définitivement cette fois. Prochain rendez-vous pour les Niçois, dans une semaine à Metz. Nantes accueillera Lorient.