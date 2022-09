Nice: "J'ai très bien vécu ces derniers jours", Favre réagit aux rumeurs sur la fin de son aventure

Finalement maintenu à son poste d'entraîneur de l'OGC Nice, Lucien Favre sera sur le banc dimanche pour le déplacement sur le terrain du PSG, lors de la neuvième journée de Ligue 1. En conférence de presse, le Suisse a affiché sa décontraction quant aux rumeurs d'un potentiel départ.

Lucien Favre a résisté à la trêve internationale. Revenu à l'OGC Nice cet été, en remplacement de Christophe Galtier, le technicien suisse a pris huit points avec son équipe depuis le début de la Ligue 1, en huit journées. Des débuts décevants, qui ont valu un questionnement sur l'avenir de Favre ces derniers jours.

Avant un déplacement sur la pelouse du PSG samedi, Lucien Favre a été interrogé jeudi sur la manière dont il a géré les différentes rumeurs de son potentiel départ. "J'ai très bien vécu ces derniers jours. Les rumeurs sont les rumeurs, je connais ça, il n'y a aucun problème, a indiqué l'entraîneur des Aiglons, finalement maintenu à son poste. On a eu une réunion avec les dirigeants, où le directeur sportif s'est exprimé, c'était bien."

"Il ne faut pas avoir peur" du PSG

Passé à l'OGC Nice entre 2016 et 2018, Lucien Favre avait rebondi au Borussia Dortmund, connaissant un licenciement en décembre 2020. "J'ai l'habitude, j'en ai vu d'autres. C'était une discussion avec tous les joueurs, tout le staff, c'était convaincant, a précisé Favre sur sa situation actuelle et la réunion du club azuréen. Un licenciement arrive dans la carrière de tous les entraîneurs. Il faut continuer d'avancer."

Concentré sur cette rencontre face au PSG, où Aaron Ramsey effectuera son retour dans le groupe, Lucien Favre retrouvera la compétition avec un déplacement sur la pelouse du leader du championnat. "Il faut rester positif. On connaît le PSG, c'est le favori clair et net du championnat. On veut faire notre match, il faudra être solidaires, soudé, a lancé l'entraîneur. Mais il faut jouer, il ne faut pas avoir peur. Si on gagne 1-0 à dix minutes de la fin, pourquoi pas mettre le bus (rires). Sinon, il faut jouer."

Jeudi prochain, Nice se déplacera en République Tchèque pour affronter Slovacko en Ligue Europa Conférence. Puis avant de recevoir ce même adversaire le jeudi suivant, les Aiglons accueilleront Troyes en Ligue 1 le dimanche. Avec le déplacement à Auxerre le 16 octobre, ce sont cinq affiches qui attendent les Niçois en l'espace de seize jours.