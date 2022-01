Nice: l’amertume d’Amavi sur sa dernière saison à l’OM

Prêté cet hiver à l’OGC Nice, son ancien club, Jordan Amavi ne garde visiblement pas un bon souvenir de ses derniers mois passés à l’OM, sous les ordres de Jorge Sampaoli.

"Ce n’est pas le moment de parler. On verra tout ça plus tard." Si Jordan Amavi a accordé une longue interview à Nice Matin ce samedi, ses derniers mois passés à l’OM sont un sujet sensible. L’arrière gauche prêté à Nice au mercato d’hiver refuse de s’étaler sur cette période marquée par les blessures mais aussi par des rapports très tièdes avec son entraîneur Jorge Sampaoli.

"La saison dernière, avant de me blesser, j’avais retrouvé un excellent niveau, se souvient l’arrière gauche de 27 ans. Et puis il y a eu un changement de coach (Sampaoli a remplacé Villas-Boas, ndlr), je mets du temps à revenir à mon niveau mais je prolonge mon contrat (jusqu'en 2025). Au final, je ne joue pas. Je montrais de l’envie à l’entraînement. Mais c’était dur car je savais que je n’allais pas jouer."

"Aucune" explication

Revenu en bonne forme avec AVB ("il m’a fait énormément de bien"), Jordan Amavi ne sait pas pourquoi il n’a pas eu beaucoup sa chance avec le coach argentin. Lorsqu’on lui demande s’il a eu une explication, sa réponse est laconique : "Aucune."

Relancé sur le sujet, le gaucher préfère garder ce qu’il pense pour lui. "Je n’ai pas envie d’en dire plus. Ce n’est pas le moment de parler. On verra tout ça plus tard. Pour l’instant je suis prêté à Nice. Je veux que l’équipe soit performante. Faire une bonne deuxième partie de saison, il n’y a que ça qui importe", conclut-il. Prochain rendez-vous pour l'OGC Nice, lundi soir face au PSG en 8e de finale de la Coupe de France.