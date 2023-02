Nice: les éloges de Dante pour Todibo, qu'il imagine "bientôt appelé en équipe de France"

Invité de Génération After, ce mardi sur RMC, le défenseur brésilien de l'OGC Nice, Dante, a notamment évoqué son compère de charnière, Jean-Clair Todibo. Un joueur qui a beaucoup progressé dernièrement, et pour lequel Dante imagine un avenir brillant.

Un match de patrons. Si l'OGC Nice a réalisé un gros coup en Ligue 1 en s'imposant dimanche soir sur le terrain de l'OM (3-1), il le doit entre autres à son opportunisme offensif, mais aussi à l'énorme performance de sa charnière Dante-Todibo, qui a d'abord muselé le Portugais Vitinha, avant de résister face aux assauts marseillais en deuxième période.

Invité ce mardi soir de Génération After, sur RMC, Dante (39 ans) est d'ailleurs revenu sur les prestations de son compère de défense, de 16 ans son cadet. En se montrant très élogieux.

"Ce joueur-là va jouer au très, très haut niveau s’il continue de travailler comme il travaille"

"Je suis très content, je suis même fier de sa progression, glisse l'international brésilien. Parce que JC (Jean-Clair) il dégage beaucoup d’expérience déjà, et il dégage une aura très positive. L’année dernière il se mettait trop la pression sur le leadership, sur les résultats aussi. Et à un moment donné ça l’a ralenti un peu. Mais après il a tout compris. Il est parti en vacances, il est revenu, et c’est une autre personne, un autre homme, un autre joueur de football."

Un défenseur qui n'avait pas réussi à s'imposer au Barça, mais que Dante voit rattraper le train de l'élite footballistique... et celui des Bleus. "Aujourd’hui je peux vous garantir que ce joueur-là va jouer au très, très haut niveau s’il continue de travailler comme il travaille, poursuit-il. C’est un passionné de foot. Même au quotidien, il a pris une ampleur énorme vis-à-vis de ses coéquipiers. Il est très positif, c’est quelqu’un d’agréable à vivre. Et ça ne me surprendrait pas du tout de bientôt le voir appelé en équipe de France."