OM-Nice: le Gym stoppe la belle série des Marseillais, le PSG s’envole en tête du classement

L’OM s’est incliné face à l’OGC Nice, ce dimanche, en clôture de la 22e journée de Ligue 1 (1-3). Une défaite qui met fin à la série d’invincibilité des Marseillais en 2023 et permet au PSG de prendre le large en tête du classement.

Coup d’arrêt pour l’OM. Les joueurs d’Igor Tudor ont concédé leur première défaite en 2023. Après un début d’année enivrant, la belle série de Marseille a pris fin face à Nice, ce dimanche, en clôture de la 22e journée de Ligue 1 (1-3). Face à des Aiglons incisifs et efficaces, les Phocéens se sont inclinés dans leur jardin, après sept victoires et un nul en championnat. Dominés par les visiteurs dans l’entrejeu, les coéquipiers de Mattéo Guendouzi ont manqué d’impact et de justesse face à un Gym revigoré par la nomination de Didier Digard sur le banc.

Les Niçois ont rapidement fait la différence grâce à des buts opportunistes de Sofiane Diop (38e) et Gaëtan Laborde (44e), qui ont chacun repris victorieusement une frappe renvoyée par Pau Lopez. Selon Opta, les Aiglons n’avaient plus inscrit deux buts en première période au Vélodrome depuis 1951.

Forts de cette entame réussie, les partenaires de Dante ont su contenir les assauts marseillais après la pause, malgré la réduction du score de Ruslan Malinovskyi, auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs (60e). Billal Brahimi s’est chargé de sceller le succès des siens d’une belle frappe du gauche en fin de match (85e).

Un baptême compliqué pour Vitinha

Pour ce choc entre Sudistes, le public du Vélodrome a pu découvrir Vitinha, la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM. Mais l’attaquant portugais de 22 ans, arrivé de Braga le dernier jour du mercato (32 millions d’euros), a été très peu en vue. Igor Tudor l’a même remplacé à la pause par Alexis Sanchez. Idem pour Dimitri Payet, qui a laissé sa place à Ruslan Malinovskyi après une première période timide. En face, Nice a pu lancer Terem Moffi, là encore le renfort le plus coûteux de son histoire (30 millions d’euros). L’ancien de Lorient (qui était aussi pisté par Marseille cet hiver) s’est mis en évidence sur quelques situations. Sans véritablement affoler la défense phocéenne.

Avec ce revers à domicile, Marseille laisse s’échapper le PSG en tête du classement. Le club de la capitale compte désormais huit points d’avance sur son dauphin, qui se retrouve à égalité avec Lens, tenu en échec à Brest quelques heures plus tôt (1-1). "C’est dommage parce qu’on a eu des situations, malheureusement, on a manqué de réalisme, a réagi Guendouzi sur Prime Vidéo. On aurait pu mieux faire sur les buts qu’on prend en première période. On a manqué de réalisme, contrairement à eux. Le résultat aurait pu être différent. Mais on va travailler et on va rebondir." En commençant dès ce mercredi avec la réception très attendue du PSG en 8e de finale de la Coupe de France (21h10). Avant un déplacement à Clermont, samedi, lors de la prochaine journée (21h). Le Gym, qui se retrouve 8e au classement, à six points des places européennes, recevra vendredi l’AC Ajaccio (21h).