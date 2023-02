OM-Nice: ça a donné quoi la première de Vitinha, la recrue star de Marseille cet hiver?

Titulaire pour la première fois depuis son arrivée en janvier, face à l'OGC Nice (1-3), l'attaquant portugais Vitinha a connu une première apparition frustrante sous le maillot de l'OM. Son entraîneur l'a sorti à la pause.

L’OM a chuté au Vélodrome (1-3) contre l’OGC Nice, et pour ne rien arranger, la recrue phare du club phocéen, l’attaquant portugais Vitinha, arrivé dans les dernières heures du mercato, s’est montré très discret avant sa sortie à la mi-temps. A sa décharge, le jeu offensif de l’OM a manqué de spontanéité dans les 30 derniers mètres où seul Jonathan Clauss s’est montré à son avantage en première période.

Généreux dans les efforts

Pur produit du centre de formation de Braga, Vitinha est habitué à jouer dans une attaque à deux, mais il peut aussi occuper seul le poste d’avant-centre. C’est dans cette configuration qu’il a été aligné lors des 45 premières minutes, avant de sortir à la pause, remplacé par le Chilien Alexis Sanchez auquel il aurait pu être associé. Mais Igor Tudor en a décidé autrement, peu satisfait de ce qu’il a vu - ou plutôt trop peu vu - dans le premier acte.

De quoi parle-t-on, justement? Présenté comme un avant-centre prometteur, capable de prendre les espaces et de répéter les efforts pour gêner la première relance, Vitinha a au moins prouvé son utilité au pressing. Il a souvent prêté main-forte à ses partenaires. Le style exigeant de Tudor devrait lui correspondre, ce qui est moins certain s’agissant de Dimitri Payet. Généreux dans les efforts, Vitinha a malheureusement couru dans le vide le plus souvent.

Peu de situations à se mettre sous la dent

Intercalé entre les centraux niçois en début de match, Vitinha est resté haut sur le terrain. Assez mobile, comme sur ce premier centre de Claus où il parvient à se démarquer intelligemment pour contrôler et enchaîner dans la surface (8e), le Portugais n’a pas souvent été trouvé dans les bonnes zones, ni servi dans les meilleures conditions. Très peu de ballons sont arrivés jusqu’à lui, hormis un bon centre tendu venu de la droite (36e) ou encore un centre fort en retrait de Tavares sur lequel il a placé une reprise hors cadre (42e), sa meilleure occasion de la soirée. C’est dire si elle fut terne pour lui.

Le plus cruel? L’OM a retrouvé des couleurs après sa sortie, et a réduit la marque grâce à Malinovskyi, entré en jeu au moment de sa sortie, avant d'encaisser un troisième but en fin de match, alors qu'il tentait d'égaliser. Discret sur le plan offensif mais utile au pressing, Vitinha mérite d’être revu plus de 45 minutes tant l'OM a souffert au milieu de terrain en première période. Dans trois jours en Coupe de France, contre le PSG?