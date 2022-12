Nice: le beau geste de Jordan Lotomba, qui organise une tombola solidaire pour le Foyer de l'enfance

Le défenseur de l'OGC Nice Jordan Lotomba a plusieurs fois visité le Foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes (FEAM). Touché, il organise depuis le 27 décembre, et jusqu'au 30, une tombola solidaire. L'argent récolté sera intégralement remis à la FEAM.

Le latéral droit suisse de l'OGC Nice se dit “particulièrement touché" par ses visites au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes. C’est pourquoi il organise, jusqu’à ce vendredi, une tombola pour venir en aide aux mineurs en danger ou en difficulté.

Le Foyer de l’enfance a pour mission d'accueillir tout mineur en difficulté ou en danger confié par sa famille ou par mesure judiciaire au service de l'Aide Sociale à l'Enfance. Les objectifs d’un placement en Foyer de l'enfance sont d’assurer la sécurité de l’enfant, sa santé, son éducation, son développement social et culturel, son épanouissement personnel. Ces objectifs sont travaillés en coopération avec les parents détenteurs de l’autorité parentale.

Des maillots dédicacés, des crampons ainsi que des ballons et écharpes de l’OGC Nice sont à la clé. Chaque don de 10€ minimum offre une chance de remporter l’un de ces lots. Le principe est simple mais fait toujours des heureux: les gagnants, mais aussi et surtout les mineurs qui bénéficieront de l’argent récolté. "Il servira à financer des activités et actions du foyer de l’enfance"; précise l’international suisse (7 sélections).

Une bonne adaptation à la Ligue 1

Depuis son arrivée du côté de l'OGC Nice en provenance des Young Boys de Berne en 2023, Jordan Lotomba enchaîne dans le couloir droit de l'OGC Nice, en bénéficiant notamment des blessures à répétition de Youcef Atal. En deux saisons et demi, il a inscrit un but. Plus fiable défensivement mais moins tranchant offensivement, il est une bonne alternantive au défenseur algérien lorsque les deux sont disponibles.