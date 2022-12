Nice: le malaise Ramsey, absent depuis l'élimination du pays de Galles au Mondial

Un mois après la sortie de route précoce du pays de Galles à la Coupe du monde 2022, le milieu de terrain Aaron Ramsey n'a toujours pas repris l'entraînement avec l'OGC Nice. Questionné à son sujet, l'entraîneur Lucien Favre ne s'est pas montré très loquace, et quelque peu gêné aux entournures.

Le grand absent de la reprise de l’entraînement à Nice était on ne peut plus présent ce mardi, en conférence de presse, avant la réception de Lens en championnat, après la coupure internationale liée au Mondial. Il a beaucoup été question du Gallois Aaron Ramsey, éliminé en phase de groupe de la Coupe du monde 2022 au Qatar avec le pays de Galles le 29 novembre dernier. Un mois plus tard, l’ancien joueur d’Arsenal n’a toujours pas repris l'entraînement avec l’OGC Nice.

"Non il n’est pas rentré", a sobrement déclaré l'entraîneur Lucien Favre, confirmant ce que tout le monde savait déjà dans l’auditorium. "Je crois que la Coupe du monde a été difficile à digérer pour lui", a-t-il ajouté avec un sourire qui traduisait une forme de malaise.

Dante: "Il faut respecter l'être humain"

Arrivé libre cet été après un passage raté à la Juventus Turin et un prêt mitigé chez les Glasgow Rangers, Aaron Ramsey n’a pas franchement convaincu les supporters niçois depuis son arrivée. Dernier du groupe B avec le pays de Galles, derrière l’Iran, les Etats-Unis et l’Angleterre, le Gallois n’a pas brillé non plus au Qatar. L’ancien milieu d’Arsenal s’est donc vu accorder des vacances supplémentaires pour digérer une première partie de saison difficile. Buteur lors de sa première apparition sous le maillot du Gym à Toulouse, le joueur de 32 ans n’a pas poursuivi sur sa lancée. Titularisé à 7 reprises par Lucien Favre depuis le début de la saison, le Gallois ne serait pas retenu par les dirigeants niçois en cas d’opportunité.

Contrairement à son entraîneur qui, lui, n’a pas trouvé le temps de le faire, le capitaine de l’OGC Nice, Dante, a pris des nouvelles de Ramsey et plaidé l’indulgence pour son coéquipier: "On lui a accordé quelques jours de repos supplémentaires, il faut respecter cela. Ce n’est pas évident quand on passe du temps dans d’autres villes, l’adaptation, les blessures, la Coupe du monde. Parfois, il faut aussi respecter l’être humain. Il est en contact constant avec le club. J’espère qu’il sera opérationnel rapidement pour nous aider. Il peut apporter son expérience."