Nice: le club a créé le tournoi de pétanque "Andy-Delort"

Pour favoriser la vie du groupe au sein de l'OGC Nice, Dave Brailsford, le patron des sports d'Ineos, a décidé de créer un tournoi de pétanque interne au club, qui sera nommé en l'honneur d'Andy Delort, l'attaquant des Aiglons.

Bien connu des fans de cyclisme, Dave Brailsford est depuis décembre dernier directeur des sports du groupe Ineos. L'ancien patron du cyclisme sur piste britannique et de l'équipe Sky, qui a remporté à plusieurs reprises le Tour de France, chapeaute désormais les différents projets sportifs de l'entreprise de Jim Ratcliffe. Dont l'OGC Nice, qui a vécu plusieurs bouleversements cet été.

Depuis plus de deux mois, Dave Brailsford suit de près les Aiglons, qui ont vu le retour sur le banc de Lucien Favre, en remplacement de Christophe Galtier. Mais aussi le départ de Julien Fournier, qui occupait le rôle de directeur du football. Le Britannique était lui présent au stage de pré-saison au Portugal, dans la région de Faro, en compagnie du groupe.

"Avoir des petites compétitions internes, ça fait rigoler"

S'il souhaite installer l'OGC Nice comme "le club le plus moderne de France", Dave Brailsford n'oublie pas la partie humaine du projet. "Dans n'importe quelle organisation, le plus important, ce sont les gens. Il faut considérer tout le monde et avoir le sentiment d'être tous ensemble, a commenté Brailsford dans un entretien à L'Equipe. A Nice, l'administration, l'équipe première et le centre de formation sont tous dans le même bâtiment. C'est un super truc."

Dave Brailsford a par conséquent trouvé une idée pour la vie du groupe. "Un jour, j'ai vu une photo d'Andy Delort jouant aux boules, confie-t-il. Je voulais qu'il y ait une compétition de quelque chose et, à côté de notre restaurant, au club, il y a un terrain de pétanque. Comme j'aime vraiment ça, j'ai dit: 'Pourquoi on ne ferait pas un tournoi de pétanque?'. Et comme Andy Delort adore ça, on va faire un "Trophée Andy-Delort" pour tout le club. Avoir des petites compétitions internes, ça fait rigoler, ça permet de se connaître. Un être humain ne travaille bien que quand il y a une culture du challenge."

Concernant les ambitions sportives, Dave Brailsford indique vouloir "une équipe avec le sourire", en étant "plus Ayrton Senna que Michael Schumacher" ou plus "le Brésil que l'équipe d'Allemagne". "Dans le sport, ce n'est pas qu'une question de mettre énormément d'argent et d'acheter des joueurs. Une équipe de stars sera toujours battue par une équipe star, a estimé le patron des sports d'Ineos. Investir de l'argent intelligemment pour créer quelque chose qui rende fier les fans, c'est ça le but. C'est ce qu'on va faire."