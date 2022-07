Mercato: Sommer à Nice, ça coince

Désiré par Nice pour remplacer Walter Benitez, le gardien suisse Yann Sommer (33 ans) ne serait plus aussi emballé à l’idée de rejoindre le club de la Côte d’Azur, selon L’Equipe.

Le bourreau de l’équipe de France lors du dernier Euro hésite à venir en Ligue 1. Selon L’Equipe, Yann Sommer (33 ans) ne serait plus aussi emballé à l’idée de rejoindre Nice. Le club azuréen l’a érigé comme priorité de recrutement au poste de gardien pour remplacer Walter Benitez, parti au PSV Eindhoven. Un accord aurait même été conclu avec le Borussia Mönchengladbach, son club, la semaine dernière pour un transfert.

Depuis, les choses ont changé. Selon L’Equipe, Sommer aurait reçu une offre de prolongation longue durée de la part du club allemand avec lequel il est actuellement lié jusqu’en 2023. Et cela le ferait réfléchir au point de privilégier la stabilité à un départ pour le sud de la France. Il portait le brassard de capitaine lors du match amical face au Standard de Liège (1-1), samedi. La confiance de Nice, qui a aussi formulé une proposition à l’international suisse (74 sélections), se serait effritée sur ce dossier.

Un échec serait un coup dur pour l’équipe de Lucien Favre, qui a entraîné Sommer à Mönchengladbach pendant une saison (2014-2015). L'été dernier, le joueur suisse s'était distingué en repoussant la tentative de Kylian Mbappé lors de la séance de tirs au but en 8e de finale de l'Euro entre la France et la Nati (3-3, 4 tab 5). Nice, battu à deux reprises en préparation par Benfica (3-0) et Fulham (2-0), compte pour le moment sur Marcin Bulka, définitivement recruté au PSG, dans le but.

A trois semaines de la reprise en Ligue 1, une seule recrue a rejoint les rangs niçois cet été: l'ailier roumain du Rapid Bucarest Rares Ilie (19 ans). Le club vise des renforts à plusieurs postes dont celui de gardien de but, donc, et d’attaquant, pour combler les départs de Walter Benitez, Justin Kluivert et Jordan Amavi. L’international français, Marcus Thuram, qui évolue également à Mönchengladbach, serait également dans le viseur de Nice.