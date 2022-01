Nice: le coup de bluff de Galtier sur les positifs au Covid-19

Après avoir annoncé des cas positifs au Covid-19, puis un groupe au complet pour affronter Brest ce dimanche lors de la 20e journée de Ligue 1, l’entraîneur de Nice Christophe Galtier a finalement composé sans Melvin Bard, Calvin Stengs et sa recrue hivernale Jordan Amavi. Les trois Aiglons sont positifs au Covid, selon L’Equipe.

L’opposition entre Brest et Nice a débuté bien avant le coup d’envoi au stade Francis-Le Blé ce dimanche (13h). Avant de coucher les noms de ses joueurs sur la feuille de match, Christophe Galtier a brouillé les pistes. Et tout fait pour ne laisser aucune information sur son onze à son homologue breton, Michel Der Zakarian.

Vendredi, l’ex-coach de Lille annonçait ainsi que son effectif était touché par le Covid. "Il est impossible de passer à travers les gouttes. Nous avons fait beaucoup de tests depuis la reprise. Nous avons des cas. Je ne donnerai pas les noms", avait-il indiqué en conférence de presse.

Débuts différés pour Amavi

Mais samedi, surprise, l’OGC Nice dévoilait un groupe au complet, avec même Jordan Amavi, récemment prêté par l’OM. Les seuls absents de marque étaient Mario Lemina et Youcef Atal appelés en sélection pour disputer la CAN au Cameroun avec le Gabon et l’Algérie. Comme indiqué par RMC Sport, un coup de bluff de Christophe Galtier n’était pas à exclure. Il a bien eu lieu.

Car finalement, Melvin Bard, Calvin Stengs et Jordan Amavi ne figuraient pas sur la feuille de match contre Brest ce dimanche. Les trois Aiglons n’ont même pas fait le voyage dans le Finistère. Selon L’Equipe, les trois joueurs niçois sont positifs au Covid-19.