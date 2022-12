Nice : le staff de Lucien Favre évolue encore avant la reprise de la Ligue 1

L'OGC Nice a profité de la coupure imposée par la Coupe du monde pour effectuer des aménagements dans son staff, après une première partie de saison décevante.

Mécontents des performances lors de la première partie de saison, les dirigeants niçois profitent de cette coupure pour effectuer quelques retouches dans le staff de Lucien Favre. Maintenu à son poste, le technicien suisse a vu Didier Digard, alors entraîneur de la réserve, être promu assistant.

L'ancien stéphanois Julien Sablé, passé par l'OGC Nice entre 2009 et 2012, a lui pris sa place pour faire éclore de nouveaux talents et permettre à l'équipe de se maintenir en National 3. L'autre chantier auquel s'est attaqué le nouveau directeur sportif Florent Ghisolfi est celui de la préparation physique.

Donner un second souffle à cette équipe

Si les performances niçoises lors des six premiers mois de cette saison ne resteront pas dans les annales, on estime chez les Aiglons que c'est en partie dû à un pôle performance défaillant. Un audit a été lancé par Dave Brailsford qui a dans un premier temps fait appel à Grégory Dupont (ancien de l'Équipe de France et du Real Madrid). Depuis, Florent Ghisolfi a convaincu Laurent Bessière de quitter Lens et de le suivre sur la Côte d'Azur pour prendre en charge la cellule performance. Il débutera sa mission à Nice à la fin de son préavis dans les prochaines semaines.

Ghislain Dubois fait le même voyage et a déjà débuté sa mission axée sur le renforcement musculaire. Autre arrivée, celle de Sébastien Sangnier qui devient le "responsable terrain". Après plus de 15 ans à l’AS Saint-Etienne, il succède à Eduardo Parra Garcia, venu de Lille à l’été 2021 avec Christophe Galtier.