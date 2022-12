Mercato: Julien Fournier quitte déjà Parme, après trois petits mois en Italie

L'ex-directeur de Nice, Julien Fournier, qui avait rejoint le club de Parme comme directeur général du sport, va quitter l'équipe après moins de trois mois pour "raisons personnelles", a annoncé ce vendredi le club qui joue en Serie B.



Un tout petit tour, et puis s'en va. L'ex-directeur de Nice, Julien Fournier, qui avait rejoint le club de Parme comme directeur général du sport, va quitter l'équipe après moins de trois mois pour "raisons personnelles", a annoncé ce vendredi le club qui joue en Serie B. Fournier, nommé à la mi-septembre à ce poste à Parme, "a exprimé le désir de mettre un terme à la collaboration" avec l'équipe "pour des raisons personnelles", indique un communiqué du club, sans préciser la date de départ effective.

Ce départ se fait avec l'accord du président du club, Kyle Krause, qui a "remercié Julien Fournier pour son engagement et sa contribution à améliorer la gestion sportive du club", selon la même source.

Parme est contrôlé depuis septembre 2020 par le groupe américain Krause, qui a racheté quelque 90% des parts aux anciens propriétaires, des entrepreneurs parmesans. Krause Group est la maison mère d'un ensemble diversifié d'entreprises aux États-Unis et en Italie qui comprennent la vente au détail de proximité, la logistique, les vignobles, l'hôtellerie, l'immobilier, l'agriculture et des sports.

Les différentes parties n'ont pas adhéré

Ancienne place forte du football italien avec deux victoires en Ligue Europa (ex-Coupe de l'UEFA) et une en Coupe des coupes dans les années 1990, Parme a fait faillite en 2015 et a été rétrogradée en 4e division. Remontée en Serie A en 2019, elle est retombée en Serie B deux ans plus tard, avec le projet de revenir rapidement dans l'élite.

Nice Matin précise que ce départ fait suite au manque de marge de manoeuvre dont il a bénéficié. Certains accords sur des joueurs à faire venir ou des choses à mettre en place n'auraient pas été respectés. Fournier aurait donc préféré prendre du recul et se rapprocher de sa famille, restée en France, malgré un contrat de deux ans avec le club italien. Pour rappel, il avait quitté l'OGC Nice l'été dernier.