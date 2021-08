Incidents Nice-OM: Longoria justifie le forfait marseillais et assure que c'est la LFP qui a décidé

Le match entre Nice et l'OM, interrompu pendant plus d'une heure après un envahissement de terrain et de violents incidents, a finalement abouti à un forfait marseillais. Pablo Longoria justifie cette décision au micro de RMC Sport.

Le match de clôture de la troisième journée de Ligue 1 entre Nice et l'OM s'est terminé dans la confusion la plus totale, sur le forfait de Marseille. Le match a été interrompu alors qu'il restait environ un quart d'heure à jouer, en raison de jets de projectiles puis d'un envahissement de terrain par des supporters. Après plus d'une heure d'interruption, l'arbitre a sifflé la reprise... sans les Phocéens sur la pelouse, qui déclarent donc forfait.

>>> le récit des incidents de Nice-OM

Pablo Longoria, président de l'OM, a justifié cette décision du club, assurant que la sécurité des joueurs n'était pas assurée. Le dirigeant assure que l'arbitre ne voulait pas reprendre le match et que c'est la Ligue de football professionnel qui a poussé pour que la rencontre reprenne.

"Ce qu'il s'est passé aujourd'hui est complètement inacceptable"

"On a décidé de ne pas reprendre le match pour la sécurité de nos joueurs. C'est déjà la deuxième fois, on a vécu ça à Montpellier, on a décidé de reprendre là-bas, explique Pablo Longoria dans une réaction transmise à RMC Sport. Ce qu'il s'est passé aujourd'hui est complètement inacceptable. On doit faire des précédents pour le football français. L'arbitre était avec nous, il nous a confirmé, à Jorge Sampaoli et moi, que la sécurité n'était pas garantie. Sa décision était d'arrêter le match. La Ligue a décidé, pour une question d'ordre public, de faire reprendre le match. Ce n'est pas acceptable pour nous, c'est pour cela qu'on a décidé de ne pas reprendre le match et de retourner à Marseille ce soir."

Trois joueurs de l'OM ont été blessés dans les incidents: Luan Peres, Matteo Guendouzi et Dimitri Payet. Des joueurs niçois ont, selon l'OGCN, été frappé par des membres du service de sécurité marseillais.