Nice-OM: trois mineurs interpellés pendant le match

Trois mineurs ont été interpellés pendant l’envahissement de terrain lors de la réception de l’Olympique de Marseille par l’OGC Nice en Ligue 1, dimanche.

La rencontre de Ligue 1 entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille a pris fin prématurément, dimanche. Après des jets de bouteilles, puis l’entrée de supporters sur la pelouse, l’arbitre a décidé d’interrompre la rencontre, après quoi les joueurs de l’OM ont refusé de poursuivre le match, mettant fin à une soirée chaotique. Au cours de l’envahissement de terrain, aux alentours de 22h30, trois mineurs ont été interpellés, d’après une source policière. Les intéressés ne sont actuellement plus en garde à vue et ont été remis à leurs parents. Une enquête a été ouverte après les incidents qui ont conduit à l'interruption du match de football de Ligue 1 Nice-Marseille dimanche soir, a indiqué lundi à l'AFP le parquet de Nice. "Une enquête est en cours, mais il n'y a pas de garde à vue" à ce stade, a précisé le parquet.

Les services de sécurité ont été globalement débordés au moment des incidents, ne parvenant pas à enrayer le début d’échauffourée entre supporters et joueurs. Le panneau publicitaire devant la tribune a cédé sous la pression des fans qui se réunissaient pour invectiver les Marseillais, permettant à un flot d’une centaine d’ultras déchaînés de pénétrer sur le terrain, retenus tant bien que mal par les stadiers.

Des coups échangés sur la pelouse

Des membres du service de sécurité de l’OM sont même venus prêter main forte à la sécurité du stade, qui a quand même eu du mal à retenir tout le monde, alors que plusieurs joueurs marseillais ont reçu des coups et qu’un adjoint de Jorge Sampaoli est allé s’en prendre à un supporter niçois. Conséquence directe: craignant pour leur sécurité, les Phocéens ont refusé de reprendre le cours de la rencontre, allant à l’encontre de la décision de l’arbitre.

"On a décidé de ne pas reprendre le match pour la sécurité de nos joueurs, a déploré le président de l’OM Pablo Longoria. C'est déjà la deuxième fois, on a vécu ça à Montpellier, on a décidé de reprendre là-bas. Ce qu'il s'est passé aujourd'hui est complètement inacceptable, déplore le président de l'OM. On doit faire des précédents pour le football français. L'arbitre était avec nous, il nous a confirmé, à Jorge Sampaoli et moi, que la sécurité n'était pas garantie."