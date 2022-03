Nice-PSG: sur quelle chaîne et à quelle regarder le choc de Ligue 1

Sans Kylian Mbappé, suspendu, et à quatre jours de retrouver le Real Madrid en Ligue des champions, le PSG défie ce samedi l'OGC Nice (21h) à l'Allianz Riviera. Un match à suivre sur Canal+ Décalé et à la radio sur RMC.

Derniers préparatifs pour le PSG. Quatre jours avant de se déplacer à Madrid pour son huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real (sur RMC Sport), le club de la capitale se déplace à Nice ce samedi (21h), pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Un match à suivre à la télévision sur Canal+ Décalé, à la radio sur RMC, et en direct commenté sur le site et l’application RMC Sport.

Mbappé absent

Privé de Kylian Mbappé, suspendu, Paris veut profiter de cette répétition générale pour confirmer sa montée en puissance, une semaine après sa victoire contre Saint-Etienne (3-1). "C'est la meilleure manière de préparer la compétition dont tout le monde rêve. On devra être à notre meilleur niveau de concentration et d'énergie, pour respecter la Ligue 1 et Nice", a insisté cette semaine Mauricio Pochettino, qui est aussi privé pour ce match de Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Ander Herrera et Layvin Kurzawa, blessés.

Angel Di Maria, lui, devrait profiter de l'absence de Mbappé pour retrouver une place de titulaire. En face, Jordan Amavi et Youcef Atal manquent à l'appel. Mais les Aiglons de Christophe Galtier sont en confiance. Troisièmes de Ligue 1 à un point de la deuxième place de l'OM, ils savent qu'ils ont les armes pour faire tomber ce PSG. Ils avaient pris un point à l'aller (0-0) en Ligue 1, avant de l'emporter aux tirs au but en huitièmes de finale de la Coupe de France (0-0, 6-5 tab).