Real Madrid: Ancelotti donne des nouvelles de Kroos et Valverde, absents ce week-end à quelques jours du PSG

Toni Kroos et Federico Valverde ne disputeront pas ce samedi la rencontre de Liga (21h) face à la Real Sociedad. Les deux joueurs du Real Madrid devraient néanmoins être présents pour le huitième de finale retour de Ligue des champions ce mercredi face au PSG, comme l'a indiqué ce vendredi Carlo Ancelotti en conférence de presse.

L'optimisme est de mise pour Carlo Ancelotti. Depuis la défaite face au PSG (1-0) lors du huitième de finale aller de Ligue des champions, le Real Madrid a enchaîné deux victoires en championnat, respectivement contre Alavès (3-0) et et le Rayo Vallecano (1-0).

Avant la réception de la Real Sociedad ce samedi (21h) en Liga, Carlo Ancelotti a donné des nouvelles de plusieurs de ses cadres. "Alaba est bien et jouera demain sans doute", a déjà indiqué l'Italien à propos de son défenseur autrichien, victime ces derniers jours d'une micro-déchirure fibrillaire.

Si Toni Kroos et Federico Valverde seront absents ce samedi, à quatre jours du huitième retour face au PSG, les deux joueurs devraient être dans le groupe pour le rendez-vous européen. "Je crois que pour Kroos, c'est un petit problème et qu'il sera bien là contre le PSG, a affirmé le Mister. Federico Valverde sera de manière certaine présent contre le PSG. Ils se sont entraînés récemment et je pense qu'il n'y aura aucun problème."

Camavinga est une "option"

Selon la presse espagnole, Federico Valverde souffrirait actuellement d'une grippe. Le plus incertain serait donc Toni Kroos, qui souffre d'une lésion musculaire. "Il s'est reposé contre Alavés, ce n'est donc pas un problème de fatigue, a répondu Ancelotti, interrogé sur son sentiment de culpabilité par rapport à la blessure du milieu allemand. C'est un peu de malchance. En ce moment, nous n'avons pas beaucoup de problèmes de blessures. Kroos va s'arrêter en tout cinq ou six jours. Avoir ce type de blessure à ce stade signifie que nous avons bien géré l'aspect physique de l'équipe. J'en suis convaincu."

Malgré ces absences, Carlo Ancelotti ne devrait pas changer son système de jeu samedi. Eduardo Camavinga pourrait en profiter pour gagner du temps de jeu. "Il est heureux, excité. Le poste de pivot lui a coûté plus cher, car c'est un poste très tactique. En tant que milieu de terrain, il peut tirer le meilleur parti de son énergie. C'est une option pour demain", a assuré l'Italien sur le jeune Français.