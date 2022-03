PSG: "Je n'ai jamais insulté un arbitre", se défend Verratti

Suspendu un match ferme par la LFP pour ses propos sur l'arbitrage du dernier Nantes-PSG (3-1), Marco Verratti s'est exprimé sur cette sanction dans un entretien à Europe 1. L'Italien répète qu'il n'a "rien" contre les arbitres français.

Aussi tranchant derrière un micro que sur un terrain. Dans un entretien accordé à "Europe 1 Sport", Marco Verratti a réagi à la sanction que la LFP a décidé de lui infliger pour ses propos sur l’arbitrage de Nantes-PSG (3-1). Le milieu de terrain italien devra purger une suspension d'un match ferme, assortie d'un match avec sursis. Sa suspension démarrant le 8 mars, il manquera la réception de Bordeaux le 13 mars mais sera disponible ce samedi pour le choc contre l’OGC Nice (21h) à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1.

"Je n’ai rien contre eux"

"J'espère qu'ils vont comprendre, je n'ai jamais insulté ou agressé un arbitre", se défend Verratti dans cette interview. "Quand on parle avec un arbitre, on joue avec passion, on veut gagner. Je pourrais aussi m’énerver en jouant au foot avec mon meilleur ami ! On a des matchs importants, on joue avec beaucoup de pression. Sans compter que si on ne gagne pas, il y a beaucoup de choses derrière. C’est pour ça que je pense qu’ils vont comprendre que je n’ai rien contre eux, mais que je suis juste un peu comme ça", insiste-t-il.

Après la défaite parisienne à Nantes le 19 février (3-1), Verratti s'était montré très remonté au micro de Canal+. "Ce n'est pas possible qu'on prenne dix cartons jaunes (six en réalité, ndlr). On ne peut pas parler avec l'arbitre (M. Lesage), on ne peut rien faire. C'est le seul arbitre au monde qui peut faire une chose comme ça (...) Parfois les arbitres il faut prendre les responsabilités, parce que là on s'est fait chier dessus avec les arbitres", avait-il déclaré.

Leonardo, le directeur sportif du PSG, avait lui aussi haussé le ton : "On a perdu, c'est mérité. Mais contre nous, il y a l'envie de dire 'je siffle contre toi'. Sur Verratti, Mbappé, on ne siffle pas. (…) Aujourd'hui il y a la défaite, c'est clair, on a perdu. Mais il y a aussi un jugement par rapport au comportement de l'arbitre. Vous regardez les images et vous jugez."