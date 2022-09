Nice: Rivère n’a "pas de problème" avec un rachat de Manchester United par Ratcliffe

Le président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère s’est exprimé vendredi sur le possible rachat de parts dans le club de Manchester United par Jim Ratcliffe, PDG d’Ineos et actuel propriétaire du club azuréen. Une perspective qui ne déplairait pas au patron du Gym…

Et si l’OGC Nice et Manchester United avaient le même propriétaire ? Ce n’est plus un secret, Jim Ratcliffe, PDG d’INEOS et actuel patron du Gym, souhaite entrer dans le capital des Red Devils, en rachetant des parts afin de devenir actionnaire minoritaire dans un premier temps avant, peut-être, de prendre le contrôle total du club anglais. Si nous n’en sommes pas encore là, des contacts ont été établis cet été avec le club actuellement détenu par la famille Glazer.

Et Nice dans tout ça ? Pour Jean-Pierre Rivère, le possible rachat de MU par le milliardaire britannique (69 ans) serait plutôt une bonne nouvelle.

"Si Nice est le 2eme club après MU, je n’ai pas de problème avec ça"

"Jim a les moyens d’acheter Manchester United, qui est le club de son cœur, mais Jim, qui vit souvent sur la Côte, aime l’OGC Nice, a déclaré le président niçois, vendredi, dans l’émission Gym Tonic.

"Il a envie de faire grandir ce club auquel il est attaché, a-t-il ajouté. La grande différence avec les autres sports, c’est le fair-play financier. A l’OGC Nice, nous avons très peu de recettes, on n’est pas l’OM, on n’est pas Lyon, ni Paris. Il faut qu’on arrive à faire grandir ce club. On ne peut pas mettre tout l’argent qu’on souhaite. Je ne sais pas si Jim va acheter MU mais si Nice est le 2eme club après MU, je n’ai pas de problème avec ça." Pas sûr que tous les supporters des Aiglons partagent son avis…