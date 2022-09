Mercato: Rivère confirme que Nice tente encore de recruter Dieng

Jean-Pierre Rivère, président de l’OGC Nice, a confirmé toujours discuter avec l’OM pour tenter de recruter Bamba Dieng, attaquant sénégalais dont le transfert a capoté avant la fermeture du mercato.

Le dossier Bamba Dieng (22 ans) n’est pas encore enterré. Alors qu’il devait s’engager avec Nice jeudi soir, l’attaquant sénégalais n’avait finalement pas signé en raison d’un problème lors de la visite médicale. Une issue face à laquelle l’OM a décidé de ne pas tirer de conclusion hâtive, attendant de plus amples informations. Le joueur est resté à Nice dans la nuit et doit passer des examens complémentaires ce vendredi. L’espoir existe toujours sur un possible recrutement du joueur comme joker. Jean-Pierre Rivère, président niçois, a confirmé qu’il échangeait avec l’OM sur ce dossier en tempérant ses propos.

"On regarde si on peut le faire un peu différemment"

"Dieng, ça n’a pas pu se réaliser comme on le souhaitait, a confirmé le dirigeant ce vendredi en marge de la conférence de présentation des recrues. Aujourd’hui, on regarde avec Marseille si on peut trouver une solution différente. C’est toujours désolant quand ça se passe comme ça, ne serait-ce que pour le joueur. On avait le souhait d’avoir l’opportunité de le prendre. Le sujet sur ce joueur a souvent été évoqué chez nous. Voilà, ça n’a pas pu se faire comme on le souhaitait. On regarde si on peut le faire un peu différemment, voilà. Je ne peux pas en dire plus."

Le feuilleton Dieng a connu plusieurs rebondissements jeudi lors de la dernière journée de mercato. D’abord partant pour Lorient, le joueur devait finalement prendre la direction de Leeds, d’accord avec l’OM. Mais en fin de journée, Nice a surenchéri convaincant le joueur de privilégier la piste du Gym, mettant l’OM dans l’embarras avec les dirigeants anglais. Alors qu’un transfert se profilait à Nice, un problème a été décelé lors de la visite médicale faisant capoter l’opération.

L’inquiétude niçoise sur son cas concernerait une particularité au niveau d’un genou, un souci mineur selon le club olympien, mais qui a conduit Nice à vouloir approfondir la visite médicale. Si les nouveaux examens étaient probants, le champion d’Afrique pourrait alors s’engager avec Nice.