Nîmes: les propos racistes du vice-président de l’association révoltent les joueurs et supporters

L’association Nîmes Olympique, qui gère le secteur amateur du club gardois (19e de Ligue 1), condamne dans un communiqué les propos racistes tenus par son vice-président sur les réseaux sociaux, qui ont révolté joueurs et supporters ce lundi.

Le capitaine a mené la révolte. Avec d’autres joueurs de Nîmes, et des supporters, Anthony Briançon a dénoncé ce lundi les messages racistes publiés par le vice-président de l’association Nîmes Olympique, qui gère le secteur amateur du club gardois (19e de Ligue 1), sur les réseaux sociaux. "Je viens de prendre connaissance avec stupéfaction des propos racistes/islamophobes du vice-président de l’association Nîmes Olympique !! Mon dégoût est immense, tout comme ma colère, a affiché le défenseur nîmois sur Instagram. Le racisme n’a et n’aura jamais sa place au Nîmes Olympique ni ailleurs. De Sofiane à Renaud, nous sommes tous des enfants du Nîmes Olympique. Que ces gens cessent de salir l’institution. Nous ne laisserons rien passer."

Gérard Di Domenico, ancien président de l’association Nîmes Olympique, avait récemment posté des messages sans équivoque sur Facebook selon les captures relayées par les joueurs nîmois ce lundi : "Arrêtez le ramadan, on ne tient déjà pas debout !!!", "Sont basanés les Lensois, ils vont à la mine en semaine" ou encore "Ils ont un imam dans les buts à Sainté ?". Les supporters de Nîmes sont également montés au créneau. "Certains problèmes au Nîmes Olympique demandent réflexion, d'autres exigent une réaction immédiate : fidèles à nos valeurs antiracistes, nous exigeons que Gérard Di Domenico soit démis de ses fonctions de vice-président de l'association du NO après ses propos racistes assumés", ont écrit les Gladiotors Nîmes 1991.

Le vice-président de l’association a démissionné

Dans la soirée, l’association Nîmes Olympique a condamné "fermement et sans ambiguïté" les propos de son vice-président et a annoncé qu’il avait remis sa démission. "Ce lundi, l’association du Nîmes Olympique a pris connaissance avec consternation des propos tenus par son Vice-Président Gérard Di Domenico sur le réseau social Facebook, écrit-elle dans un communiqué. L’association les condamne fermement et sans ambiguïté. Ces propos sont bien loin des valeurs portées par l’association du Nîmes Olympique. Pour son président Yannick Liron, « le racisme est un fléau et doit être traité comme un sujet majeur dans notre société ».

"Le respect des différences, la fraternité, la lutte contre les préjugés font partie intégrante du socle d’apprentissage des enfants du Nîmes Olympique, ajoute l’association dans son communiqué. Parce les discriminations et le racisme abîment notre pacte républicain, parce que cela affecte la vie de nombreux de nos concitoyens, la lutte contre ces fléaux constitue une priorité et un axe fort de notre association. Le président Yannick Liron s’est entretenu au téléphone en soirée avec Monsieur Gérard Di Domenico. Ce dernier lui a remis sa démission de l’association du Nîmes Olympique." Le secteur professionnel, lui, doit aller chercher son maintien en Ligue 1 sur les deux dernières journées. L’équipe de Pascal Plancque, qui compte deux points de retard sur Nantes (18e) et trois sur Strasbourg (16e) et Lorient (17e), recevra l’OL dimanche puis ira à Rennes le week-end suivant.