Nîmes-Montpellier: "Il avait besoin de sucre", la réaction de Der Zakarian à la célébration "bonbon" de Delort

Michel Der Zakarian est revenu sur la drôle de célébration d'Andy Delort dans le derby contre Nîmes ce dimanche (1-1). Après son but, finalement annulé, l'attaquant des Fennecs a mangé un bonbon en forme de crocodile.

L'évocation de la séquence a fait sourire Michel Der Zakarian en conférence de presse. Ce dimanche, juste après le match nul entre Nimes et Montpellier (1-1), l'entraîneur du MHSC est revenu sur la drôle de célébration d'Andy Delort. Après son premier but, finalement annulé pour un hors jeu par la VAR, l'attaquant héraultais a célébré en mangeant un bonbon en forme de crocodile, en référence à l'emblème des Nîmois.

Interrogé sur le sujet par les journalistes, Michel Der Zakarian a assuré ne pas avoir vu l'action sur le moment. "Franchement, je n’ai pas vu, je n’ai pas fait attention", a-t-il simplement lâché. Relancé, il a fini par répondre sur un ton amusé : "Il a besoin de sucre... Ce n'est pas grave", a-t-il dédramatisé. "S’il prend du sucre à tous les matchs où il marque des buts, il n’y a pas de problème."

Ouverture du score nîmoise cinq minutes après

Sur le coup, le karma a pourtant frappé Andy Delort et ses coéquipiers. Cinq minutes après l'annulation du but de l'attaquant des Fennecs, les Héraultais ont en effet concédé l'ouverture du score par Moussa Koné (1-0, 63'). Heureusement, le vent a fini par tourner dans le sens du MHSC. D’une tête rageuse sur un corner, l’attaquant né à Sète a égalisé pour Montpellier (1-1, 79e) et a tapé un sprint monumental pour aller célébrer son dixième but de la saison avec tout le staff héraultais. Cette fois sans bonbon...