Nîmes-St-Etienne en direct: Les Verts dominent les Crocos et font un pas vers le maintien

Le réaction de Lucas Deaux à la pause (Canal+Sport) :

"On a fait dix premières minutes de bonne facture. On a mis ce qu'on voulait, de l'intensité et de l'impact. On a l'impression que le ballon nous brûle les pieds, on n'arrive pas à mettre notre jeu en place. Peut-être qu'il faut défendre plus bas, laisser moins d'espace dans le dos. On a du mal balle au pied. Il faudra faire une toute autre deuxième période si on veut espérer mieux."