Numéros arc-en-ciel, messages de joueurs… la LFP en campagne contre l’homophobie

La Ligue de football professionnel (LFP) va mener plusieurs actions contre l’homophobie ce week-end à l’occasion des 37e et 38e journées de Ligue 1 et Ligue 2. Les joueurs porteront des numéros aux couleurs arc-en-ciel alors qu’un clip de sensibilisation a été réalisé par Fabien Onteniente.

La LFP va agir ce week-end à l’occasion de la journée mondiale de l’homophobie, samedi. La Ligue a lancé, ce mercredi, sa campagne "Homos ou hétéros, on porte tous le même maillot". Elle a dévoilé un court-métrage réalisé bénévolement par Fabien Onteniente, connu pour ses succès populaires "3 Zéros", "Camping" ou "Disco". Le film met le doigt sur les propos offensants et insultants pouvant être tenus par des spectateurs durant un match de football.

"Les mots ont un sens, ne l’oublions jamais! Mettons l’homophobie hors-jeu", lance le slogan. Le message "Homos ou hétéros, on porte tous le même maillot!" est aussi repris par 32 joueurs professionnels. Morgan Schneiderlin (Nice), Mathieu Debuchy (Saint-Etienne), Martin Terrier (Rennes), Andy Delort (Montpellier), Arkadiusz Milik (Marseille), Bruno Guimaraes (Lyon), Dylan Bronn (Metz), Jimmy Briand (Bordeaux), Thomas Mangani (Angers), Ander Herrera (PSG), Xavier Chavalerin (Reims), Gaël Kakuta (Lens), Gautier Larsonneur (Brest), Nicolas Pallois (Nantes), José Fonte (Lille), Jean-Ricner Bellegarde (Strasbourg) et plusieurs joueurs de Ligue 2 prennent position pour diffuser ce message.

Numéros arc-en-ciel, brassards, enchères

Celui-ci sera répété ce week-end à l’occasion des 37es (samedi) et 38e (dimanche) journées de Ligue 2 et Ligue 1. D’autres actions seront alors mises en place. Avant le coup d’envoi de chaque match, les joueurs et arbitres se réuniront derrière la banderole "Homos ou hétéros, on porte tous le même maillot!". Les joueurs porteront, eux, des numéros aux couleurs arc-en-ciel au dos de leurs maillots "reprenant le drapeau arc-en-ciel, symbole de paix, de diversité et surtout symbole par excellence du mouvement LGBT".

Ces maillots seront ensuite mis aux enchères "au profit des associations de lutte contre l’homophobie partenaires de la LFP, Foot Ensemble, PanamBoyz & Girlz United et SOS Homophobie, sur la plateforme internationale MatchWornShirt", précise le communiqué de la Ligue. Les arbitres et délégués de match porteront également un brassard arc-en-ciel, qui sera aussi proposé aux entraîneurs et aux journalistes TV.