OGC Nice: "Il ne se désengagera pas", Digard pas inquiet en cas de rachat de Manchester United

En conférence de presse ce jeudi, Didier Digard ne s'est pas montré inquiet quant à l'offre formulée par Jim Ratcliffe et le groupe Ineos pour le rachat de Manchester United. Le technicien pense que l'actuel propriétaire des Aiglons ne se désengagera pas, peu importe la décision concernant les Red Devils.

Jim Ratcliffe, patron d’Ineos déjà propriétaire de l'OGC Nice, s'est positionné pour le rachat - partiel - de Manchester United. Passé en conférence de presse ce jeudi, Didier Digard, l'entraîneur des Aiglons a abordé cette offre, qui pourrait forcément avoir des conséquences pour le club azuréen.

"S'il peut se faire le cadeau de Manchester, je serai content pour lui"

A deux jours d'un déplacement à Strasbourg dans un match comptant pour la 35e journée de Ligue 1, Didier Digard ne s'est pas montré inquiet pour la suite. "Le boss a fait un tel investissement à Nice que s'il peut se faire le cadeau de Manchester, je serai content pour lui, a lancé le technicien. C'est quelque chose qui lui tient à cœur."

"On sait qu'il ne se désengagera pas de l'OGC Nice, a poursuivi Didier Digard. Pour nous, ça ne changera rien. Il y a des difficultés pour nous avec le fair-play financier, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Le projet peut être difficile à comprendre d'un point de vue extérieur mais je peux vous garantir, qu'en interne, que les gens se donnent à 100% pour faire grandir ce club."

"On espère toujours faire mieux"

Racheté en août 2019 par Ineos, l'OGC Nice peine encore à jouer les premiers rôles à l'échelle nationale, avec depuis une cinquième place comme meilleur résultat lors du précédent exercice. Après leur défaite en finale de Coupe de France l'an passé, les Aiglons ont été battus cette saison en quarts de finale d'Europa Conference League.

Huitième du championnat, l'OGC Nice n'a plus grand-chose à jouer désormais. "On espère toujours faire mieux et plus vite. Il y a quelques années, à quatre journées de la fin, la fin de saison était longue... Les fondations sont de plus en plus solides, a assuré Digard. Le plus dur, c'est là, quand on arrive dans les détails. Je vois tous ces gens se donner à fond et je sais qu'on va réussir."