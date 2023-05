Manchester United: Ratcliffe serait en pole pour le rachat du club

Selon The Sun, les dirigeants de Manchester United auraient une préférence pour l’offre de Sir Jim Ratcliffe, patron d’Ineos déjà propriétaire de Nice, pour le rachat partiel du club plutôt que celle du cheikh qatari Jassim bin Hamad al-Thani, qui souhaite le contrôle total.

Une étape décisive dans la vente de Manchester United? Selon The Sun, la famille Glazer aurait une préférence pour Jim Ratcliffe pour le rachat du club. Le patron d’Ineos, déjà propriétaire de Nice en France, aurait pris les devants sur le cheick qatari Jassim Bin Hamad Al Thani, quelques semaines après que les deux candidats ont formulé leur troisième offre. La préférence des Glazer serait liée à la volonté des deux frères Avram, coprésident exécutif, et Joel de rester impliqués dans le club, contrairement à leurs autres frères et sœurs Kevin, Edward, Bryan et Darcie.

Une annonce dans quelques jours?

A ce titre, l’offre de Ratcliffe, patron du groupe pétrochimique Ineos, correspond davantage à leurs plans. Le Britannique proposerait de reprendre 50% du club à une offre valorisant la totalité du club à proximité des six milliards de livres sterlings (6,9 milliards d’euros) attendus par les actuels propriétaires. Cela permettrait au duo Avram-Joel de conserver leurs parts et au reste de la fratrie d’encaisser leur dû. D’autres investisseurs américains auraient également formulé une offre pour acheter des participations minoritaires dans le club, ce qui pourrait permettre de financer des améliorations au stade Old Trafford et au terrain d'entraînement de Carrington.

La proposition du cheick Jassim Bin Hamad Al Thani, président de la Qatar Islamic Bank (QIB), était pourtant la plus importantes de deux (5,7 milliards d’euros) mais comprenait l’achat total du club. Ce qui pose donc problème aux deux frères. La préférence des actuels décideurs ne plaît pas vraiment aux groupes de supporters qui souhaitent une vente totale afin d’en finir avec les Glazer, dont ils critiquent régulièrement l’engagement. Selon The Sun, la dernière offre de Ractliffe comprend une prise de contrôle des Red Devils à 100% dans les trois ans.

Les négociateurs choisis par le groupe Raine, détenu par les Glazers, devraient confirmer l'offre gagnante dans les prochains jours. Avec une forte tendance pour Jim Ratcliffe. Mais la partie de poker menteur sur ce processus qui dure depuis cinq mois n’est peut-être pas encore terminée.