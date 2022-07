OL: 86 millions d’euros vont entrer dans les caisses ce vendredi

Les caisses de l’Olympique Lyonnais vont se remplir ce vendredi lors de l’assemblée générale du club qui va entériner une augmentation de capital de 86 millions d’euros, dans le cadre du rachat du club par John Textor.

L’assemblée générale de l’OL, prévue ce vendredi, marquera une nouvelle phase concrète du rachat du club par John Textor. Comme le rappelle Le Progrès, elle actera une augmentation de capital de 86 millions d’euros, dont un peu moins de la moitié servira au renforcement des équipes professionnelles. La répartition de ce chèque avait été dévoilée dans le rapport du conseil d’administration envoyé aux actionnaires.

40 millions pour le renforcement des équipes professionnelles

Dans le détail, il était annoncé que "40 millions d'euros seraient consacrés au renforcement des équipes professionnelles masculine et féminine, 29 millions au remboursement à court et moyen termes des titres et des obligations de relance liées au financement de l’Arena et environ 17 millions à l’aménagement et à l’investissement d’infrastructures", énumère le document.

L’homme d’affaires américain John Textor était entré en négociations exclusives pour le rachat du club le 20 juin dernier. Le contrat de cession a finalement été signé le 7 juillet entre l’investisseur américain et les trois principaux actionnaires de l’OL: Pathé, IDG Capital et Holnest (la holding de Jean-Michel Aulas), qui pesaient respectivement pour 19,26 %, 19,74 % et 27,56 % du capital social d’OL Groupe.

Le rachat devrait entraîner le retrait du club de la Bourse après quinze ans de présence puisque le groupe US pourrait, à terme, posséder 89% du capital. L’investisseur devrait investir plus de 520 millions d’euros dans les prochains mois, dont les 86 injectés immédiatement dans le capital et validés ce vendredi. Le futur actionnaire majoritaire est déjà présent sur la scène médiatique, comme l’a illustré sa récente pique en direction de l’olympique de Marseille lors de la présentation de Luis Henrique à Botafogo, club qu’il possède également, en provenance de l’OM.

"Il (Luis Henrique) a joué pour un tout petit, petit club en France, appelé Olympique de Marseille, a lancé l’homme d’affaires américain. Supporters de Lyon, j'espère que vous apprécierez la blague."