OL-Ajaccio: la sortie totalement dingue d'Anthony Lopes, premier joueur expulsé de la saison

Alors que l'Olympique Lyonnais menait tranquillement 2-0 face à l'AC Ajaccio, Anthony Lopes a été expulsé après une sortie très dangereuse sur Mounaïm El Idrissy. Les Corses ont réduit l'écart sur le penalty transformé par Thomas Mangani.

Quelle reprise pour la Ligue 1. Après seulement une demi-heure de jeu pour le match d'ouverture entre l'Olympique Lyonnais et l'AC Ajaccio, les spectateurs du Groupama Stadium ont déjà assisté à deux buts et une expulsion.

Si les Gones ont lancé idéalement leur saison avec deux buts signés Tetê et Alexandre Lacazette sur penalty, l'équipe de Peter Bosz s'est compliquée la vie à la demi-heure de jeu après une sortie complètement manquée d'Anthony Lopes.

La sortie folle et dangereuse de Lopes lors d'OL-Ajaccio, le 5 août 2022 © Capture écran Amazon

Courbis: "Ce n'est pas la première fois"

Parti au duel face à Mounaïm El Idrissy, le gardien de but lyonnais a manqué de lucidité et, sans se maîtriser, est entré de plein fouet sur le joueur corse. Ce dernier est resté longtemps au sol tandis que l'arbitre, Benoit Bastien n'a pas hésité en brandissant le carton rouge et en désignant le point de penalty. "Je ne sais pas quoi dire mais ce n'est pas la première fois", regrette Coach Courbis qui n'oublie pas que le Portugais a déjà été l'auteur de plusieurs sorties très dangereuses par le passé, notamment devant Kylian Mbappé en 2018.

Anthony Lopes qui n'a pas contesté son carton rouge a été remplacé par Rémy Riou, impuissant sur le penatly transformé par Thomas Mangani (30e, 2-1). Dur aussi pour Houssem Aouar. Car à dix contre onze, c'est l'international français qui a payé au prix fort l'expulsion de son partenaire, en cédant sa place à Rémy Riou.